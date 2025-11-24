Військовий ткнув у слабке місце мирного американського плану

Старший лейтенант Сил оборони України "Алекс" прокоментував нові пропозиції Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій, які стали чи не найгучнішою темою дня.

«Алекс» про три пункти «мирного плану США»

За його словами, США запропонували Україні три додаткові пункти безпеки, які мають діяти протягом десяти років. Згідно з документом, у разі нового наступу РФ президент США отримує право застосувати американські збройні сили та розвідку. Крім цього, країни НАТО — зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія — зобов’язуються діяти синхронно зі Сполученими Штатами.

Втім, як наголошує військовий, ключове слово тут — "право", а не "обов’язок". Це означає, що остаточне рішення все одно залежатиме виключно від політичної волі президента США.

"Право — це не зобов’язання. Це лише можливість, яку можна використати, а можна і ні. І якщо росія піде у наступ, то саме президент США вирішуватиме, застосовувати силу чи уникати прямої реакції. І я вже дуже добре знаю, яке рішення буде ухвалено", — зазначає "Алекс".

Він додає: Європа у такій моделі лише підлаштовується під позицію Вашингтона. А отже, реальні гарантії лишаються напряму прив’язаними до політики та персонального вибору американського лідера.

