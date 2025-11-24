logo_ukra

Військовий ткнув у слабке місце мирного американського плану
Військовий ткнув у слабке місце мирного американського плану

США пропонують три нові пункти безпекових гарантій для України: «Алекс» пояснює, чому цього може бути недостатньо

24 листопада 2025, 14:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил оборони України "Алекс" прокоментував нові пропозиції Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій, які стали чи не найгучнішою темою дня.

Військовий ткнув у слабке місце мирного американського плану

«Алекс» про три пункти «мирного плану США»

За його словами, США запропонували Україні три додаткові пункти безпеки, які мають діяти протягом десяти років. Згідно з документом, у разі нового наступу РФ президент США отримує право застосувати американські збройні сили та розвідку. Крім цього, країни НАТО — зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія — зобов’язуються діяти синхронно зі Сполученими Штатами.

Втім, як наголошує військовий, ключове слово тут — "право", а не "обов’язок". Це означає, що остаточне рішення все одно залежатиме виключно від політичної волі президента США.

"Право — це не зобов’язання. Це лише можливість, яку можна використати, а можна і ні. І якщо росія піде у наступ, то саме президент США вирішуватиме, застосовувати силу чи уникати прямої реакції. І я вже дуже добре знаю, яке рішення буде ухвалено", — зазначає "Алекс".

Він додає: Європа у такій моделі лише підлаштовується під позицію Вашингтона. А отже, реальні гарантії лишаються напряму прив’язаними до політики та персонального вибору американського лідера.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" розповів про оперативну ситуацію на напрямку Межової у Дніпропетровській області та про недавні події навколо Новопавлівки.
За його словами, у Новопавлівці підрозділи Сил оборони провели масштабну зачистку після того, як ворог зміг безперешкодно зайти в населений пункт. Українські бійці перевірили основні ймовірні місця перебування російських ДРГ, а сама Новопавлівка нині перебуває під повним контролем наших підрозділів. Ознак погіршення ситуації на цьому напрямку не фіксується.



Джерело: https://t.me/officer_33/6500
