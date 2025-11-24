Не змогли закріпитися: російська спроба прориву під Межовою провалилася

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" розповів про оперативну ситуацію на напрямку Межової у Дніпропетровській області та про недавні події навколо Новопавлівки.

Військовий про ситуацію в Дніпропетровській області

За його словами, у Новопавлівці підрозділи Сил оборони провели масштабну зачистку після того, як ворог зміг безперешкодно зайти в населений пункт. Українські бійці перевірили основні ймовірні місця перебування російських ДРГ, а сама Новопавлівка нині перебуває під повним контролем наших підрозділів. Ознак погіршення ситуації на цьому напрямку не фіксується.

Разом з тим "Алекс" зазначив, що проблема виникла на підходах до Новопавлівки — через ділянку відповідальності окремих підрозділів, де російські війська змогли пройти без опору. Він висловив сподівання, що відповідальні командири зроблять висновки з цієї ситуації.

На напрямку Межової ситуація стабільна. Підрозділи 59-ї окремої мотопіхотної бригади вже кілька місяців успішно стримують російські війська зі сторони Удачного. Противник не може просунутися вперед і зазнає втрат. Ба більше — українським бійцям вдається проводити локальні тактичні контрнаступальні дії.

За словами офіцера, оборона на ділянці залишається стійкою, а ЗСУ утримують ініціативу на окремих відтинках.

