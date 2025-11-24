Не смогли закрепиться: российская попытка прорыва под Межевой провалилась

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" рассказал об оперативной ситуации в направлении Межевой в Днепропетровской области и о недавних событиях вокруг Новопавловки.
Военный про ситуацию в Днепропетровской области
По его словам, в Новопавловке подразделения сил обороны провели масштабную зачистку после того, как враг смог беспрепятственно зайти в населенный пункт. Украинские бойцы проверили основные возможные места нахождения российских ДРГ, а сама Новопавловка сейчас находится под полным контролем наших подразделений. Признаков ухудшения ситуации в этом направлении не фиксируется.
Вместе с тем, "Алекс" отметил, что проблема возникла на подходах к Новопавловке — через участок ответственности отдельных подразделений, где российские войска смогли пройти без сопротивления. Он выразил надежду, что ответственные командиры сделают выводы из этой ситуации.
По направлению Межевой ситуация стабильная. Подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады уже несколько месяцев успешно сдерживают российские войска со стороны Удачного. Противник не может продвинуться вперед и несет потери. Более того, украинским бойцам удается проводить локальные тактические контрнаступательные действия.
По словам офицера, оборона на участке остается устойчивой, а ВСУ удерживают инициативу на отдельных участках.