Масована російська атака на Харків: місто палає, є загиблі
Масована російська атака на Харків: місто палає, є загиблі

Масована атака на Харків: російські дрони влучили у житлові будинки, є загиблі та поранені

23 листопада 2025, 22:15
Автор:
Ткачова Марія

Харків цього вечора знову опинився під інтенсивною атакою російських ударних безпілотників. За словами мера міста Ігоря Терехова, по Харкову завдано щонайменше кілька ударів, і небезпека повторних атак триває. Містян закликають залишатися в укриттях.

Масована російська атака на Харків: місто палає, є загиблі

Наслідки російської атаки по Харкову

Перші вибухи пролунали пізно ввечері. Згодом мер повідомив про масований обстріл та додав, що удари продовжуються з невеликими інтервалами.

Удар по житловому сектору

Попередньо відомо, що один із “шахедів” влучив у приватний житловий будинок у Шевченківському районі. Унаслідок вибуху виникла пожежа та сталося руйнування конструкцій.

За оперативною, але поки непідтвердженою інформацією, у будинку загинула людина. Також повідомляють про травмованих мешканців — їхня кількість уточнюється.

Наразі на місцях прильотів працюють екстрені служби, медики та рятувальники. Проводиться розбір завалів, ліквідація наслідків пожежі та пошук можливих постраждалих.

Тривають повторні атаки

Мер Харкова наголосив, що ситуація лишається небезпечною — російські дрони продовжують атакувати місто хвилями. Система ППО працює, однак ризик нових прильотів залишається високим.

Харків’янам рекомендують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати подалі від вікон та негайно спускатися в укриття.

Ситуація оновлюється

Інформація щодо кількості загиблих, поранених та характеру руйнувань уточнюється. Міська влада та екстрені служби закликають дотримуватися безпеки та слідкувати за офіційними оновленнями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна знову опинилася в моменті серйозного зовнішнього тиску, одночасно вирішуючи власні внутрішні проблеми — про це заявив автор телеграм-каналу "Лачен пише" та волонтер Лачен. За його словами, жодна іноземна держава чи союз не розв’яже за нас корупційні, політичні чи управлінські кризи. Це відповідальність українського суспільства та армії.



Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3227
