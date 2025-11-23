Україна в точці розлому: Лачен про те, що ніхто нас не врятує

Україна знову опинилася в моменті серйозного зовнішнього тиску, одночасно вирішуючи власні внутрішні проблеми — про це заявив автор телеграм-каналу "Лачен пише" та волонтер Лачен. За його словами, жодна іноземна держава чи союз не розв’яже за нас корупційні, політичні чи управлінські кризи. Це відповідальність українського суспільства та армії.

Лачен про спроби врегулювання війни

Лачен зазначив, що на тлі постійних скандалів і суперечок усередині країни США знову посилюють тиск, наполягаючи на погодженні варіанту мирної угоди, який, на думку бійця, наближений до російського бачення умов.

Попри складний внутрішній контекст, Україна продовжує дотримуватися європейського політичного курсу та зміцнює команду, яка представляє її на переговорах. У делегацію додають людей, які добре розбираються як у військових, так і дипломатичних процесах. Це має посилити позицію України у складному переговорному процесі з партнерами.

Лачен назвав ситуацію парадоксальною: суспільство одночасно критикує владу та сподівається, що її представники за кордоном вистоять, бо саме вони зараз говорять від імені держави. І саме від їхньої позиції залежить майбутнє країни.

"Зараз дуже важливий і дуже складний момент", — підсумував він.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Женеві тривають багатосторонні переговори щодо майбутнього мирного плану для України за участі делегацій України, США, ЄС та Великої Британії. Перші результати показують, що позиції сторін починають зближуватися, хоча ключові параметри угоди ще остаточно не погоджені.