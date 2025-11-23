Украина в точке разлома: Лачен о том, что никто нас не спасет

Украина снова оказалась в моменте серьезного внешнего давления, одновременно решая собственные внутренние проблемы – об этом заявил автор телеграмм-канала "Лачен пишет" и волонтер Лачен. По его словам, ни одно иностранное государство или союз не разрешит за нас коррупционный, политический или управленческий кризис. Это ответственность украинского общества и армии.

Лачен про попытки урегулирования войны

Лачен отметил, что на фоне постоянных скандалов и споров внутри страны США вновь усиливают давление, настаивая на согласовании варианта мирного соглашения, по мнению бойца, приближенного к российскому видению условий.

Несмотря на сложный внутренний контекст, Украина продолжает соблюдать европейский политический курс и укрепляет команду, представляющую ее на переговорах. В делегацию добавляют людей, хорошо разбирающихся как в военных, так и дипломатических процессах. Это должно усилить позицию Украины в сложном переговорном процессе с партнерами.

Лачен назвал ситуацию парадоксальной: общество одновременно критикует власть и надеется, что ее представители за границей устоят, потому что именно они сейчас говорят от имени государства. И именно от их позиции зависит будущее страны.

"Сейчас очень важный и очень сложный момент", — подытожил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Женеве продолжаются многосторонние переговоры о предстоящем мирном плане для Украины с участием делегаций Украины, США, ЕС и Великобритании. Первые результаты показывают, что позиции сторон начинают сближаться, хотя ключевые параметры соглашения еще не согласованы.