У Женеві тривають багатосторонні переговори щодо майбутнього мирного плану для України за участі делегацій України, США, ЄС та Великої Британії. Перші результати показують, що позиції сторін починають зближуватися, хоча ключові параметри угоди ще остаточно не погоджені.

Переговори про мир у Женеві

США розглядають українські пропозиції



Президент Володимир Зеленський заявив, що американська сторона готова врахувати українське бачення окремих пунктів плану. Які саме позиції обговорюються — офіційно не розкривають.



Про те, що документ зазнає змін, підтвердив і держсекретар США Марко Рубіо. Він назвав зустріч у Женеві "однією з найпродуктивніших" у мирному процесі. Водночас будь-які підсумкові рішення мають затвердити президент США Дональд Трамп і коментувати Росія.



Що пропонує Європейський Союз



Bloomberg оприлюднив ключові деталі альтернативного мирного плану ЄС, який суттєво відрізняється від американського:

• Головна вимога — гарантії безпеки для України від США за моделлю статті 5 НАТО. Тобто у випадку нового нападу на Україну США повинні автоматично долучатися до оборони.

• Переговори щодо територій можливі лише після припинення вогню на поточній лінії фронту.

• Україна не передає Росії неокуповані території на сході.

• Заморожені російські активи спрямовуються на відбудову України.

• Якщо РФ відмовиться компенсувати збитки — активи залишаться заблокованими.

• Санкції проти Росії пропонують знімати поетапно і тільки за умови виконання угоди.

The Washington Post також повідомляє, що ЄС наполягає на поверненні Україні контролю над ЗАЕС і Каховською греблею, а також на гарантованому судноплавстві Дніпром і контролі над Кінбурнською косою.



Окремо європейські країни виступають проти штучного скорочення української армії до 600 тисяч військових — Україна пропонує 800 тисяч у мирний час.



Позиція України



Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що нинішня редакція мирного плану вже враховує більшість ключових українських пріоритетів. Конкретні деталі він не уточнив.



Голова ОП Андрій Єрмак повідомив про "дуже добрий прогрес" під час зустрічей з американською делегацією. За його словами, найближчим часом стартує другий етап переговорів за участі представників Європейського Союзу.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер зробив скандальну заяву про те, що для Словаччини "вигідніше", аби Україна перебувала у кордонах станом на 2014 рік, але повністю під російським впливом. На його думку, у такому випадку країна отримувала б дешевші енергоносії та транзитні прибутки.