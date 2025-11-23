В Женеве продолжаются многосторонние переговоры о предстоящем мирном плане для Украины с участием делегаций Украины, США, ЕС и Великобритании. Первые результаты показывают, что позиции сторон начинают сближаться, хотя ключевые параметры соглашения еще не согласованы.

Переговоры о мире в Женеве

США рассматривают украинские предложения



Президент Владимир Зеленский заявил, что американская сторона готова учесть украинское видение отдельных пунктов плана. Какие именно позиции обсуждаются, официально не раскрывают.



О том, что документ претерпевает изменения, подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио. Он назвал встречу в Женеве "одной из самых продуктивных" в мирном процессе. В то же время, любые итоговые решения должны утвердить президент США Дональд Трамп и комментировать Россия.



Что предлагает Европейский Союз



Bloomberg обнародовал ключевые детали альтернативного мирного плана ЕС, существенно отличающегося от американского:

• Главное требование – гарантии безопасности для Украины от США по модели статьи 5 НАТО. То есть, в случае нового нападения на Украину США должны автоматически присоединяться к обороне.

• Переговоры о территориях возможны только после прекращения огня на текущей линии фронта.

• Украина не передает России неоккупированные территории на востоке.

• Замороженные российские активы направляются на восстановление Украины.

• Если РФ откажется компенсировать ущерб – активы останутся заблокированными.

• Санкции против России предлагают снимать поэтапно и только при выполнении соглашения.

The Washington Post также сообщает, что ЕС настаивает на возвращении Украине контроля над ЗАЭС и Каховской плотиной, а также гарантированном судоходстве Днепром и контроле над Кинбурнской косой.



Отдельно европейские страны выступают против искусственного сокращения украинской армии до 600 тысяч военных — Украина предлагает 800 тысяч в мирное время.



Позиция Украины



Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что нынешняя редакция мирного плана уже учитывает большинство ключевых украинских приоритетов. Конкретных деталей он не уточнил.



Глава ОП Андрей Ермак сообщил о "очень хорошем прогрессе" во время встреч с американской делегацией. По его словам, в ближайшее время стартует второй этап переговоров с участием представителей Европейского союза.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер сделал скандальное заявление о том, что для Словакии "выгоднее", чтобы Украина находилась в границах на 2014 год, но полностью под российским влиянием. По его мнению, в таком случае страна получала бы более дешевые энергоносители и транзитные прибыли.