Что решили о мире для Украины в Женеве: план, который меняет все
commentss НОВОСТИ Все новости

Что решили о мире для Украины в Женеве: план, который меняет все

Переговоры в Женеве: Украина, США и Европа согласовывают мирный план. Что известно после первых встреч

23 ноября 2025, 21:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Женеве продолжаются многосторонние переговоры о предстоящем мирном плане для Украины с участием делегаций Украины, США, ЕС и Великобритании. Первые результаты показывают, что позиции сторон начинают сближаться, хотя ключевые параметры соглашения еще не согласованы.

США рассматривают украинские предложения

Президент Владимир Зеленский заявил, что американская сторона готова учесть украинское видение отдельных пунктов плана. Какие именно позиции обсуждаются, официально не раскрывают.

О том, что документ претерпевает изменения, подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио. Он назвал встречу в Женеве "одной из самых продуктивных" в мирном процессе. В то же время, любые итоговые решения должны утвердить президент США Дональд Трамп и комментировать Россия.

Что предлагает Европейский Союз

Bloomberg обнародовал ключевые детали альтернативного мирного плана ЕС, существенно отличающегося от американского:

• Главное требование – гарантии безопасности для Украины от США по модели статьи 5 НАТО. То есть, в случае нового нападения на Украину США должны автоматически присоединяться к обороне.

• Переговоры о территориях возможны только после прекращения огня на текущей линии фронта.

• Украина не передает России неоккупированные территории на востоке.

• Замороженные российские активы направляются на восстановление Украины.

• Если РФ откажется компенсировать ущерб – активы останутся заблокированными.

• Санкции против России предлагают снимать поэтапно и только при выполнении соглашения.

The Washington Post также сообщает, что ЕС настаивает на возвращении Украине контроля над ЗАЭС и Каховской плотиной, а также гарантированном судоходстве Днепром и контроле над Кинбурнской косой.

Отдельно европейские страны выступают против искусственного сокращения украинской армии до 600 тысяч военных — Украина предлагает 800 тысяч в мирное время.

Позиция Украины

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что нынешняя редакция мирного плана уже учитывает большинство ключевых украинских приоритетов. Конкретных деталей он не уточнил.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил о "очень хорошем прогрессе" во время встреч с американской делегацией. По его словам, в ближайшее время стартует второй этап переговоров с участием представителей Европейского союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер сделал скандальное заявление о том, что для Словакии "выгоднее", чтобы Украина находилась в границах на 2014 год, но полностью под российским влиянием. По его мнению, в таком случае страна получала бы более дешевые энергоносители и транзитные прибыли.



Источник: https://t.me/babel/77815
