Заява, що шокувала Київ: у Міноборони Словаччини заговорили про «російську Україну»
Заява, що шокувала Київ: у Міноборони Словаччини заговорили про «російську Україну»

У Міноборони Словаччини заявили, що Україні «краще було б залишатися під впливом РФ». Посольство України різко відреагувало

23 листопада 2025, 20:48
Автор:
Ткачова Марія

Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер зробив скандальну заяву про те, що для Словаччини "вигідніше", аби Україна перебувала у кордонах станом на 2014 рік, але повністю під російським впливом. На його думку, у такому випадку країна отримувала б дешевші енергоносії та транзитні прибутки.

Заява, що шокувала Київ: у Міноборони Словаччини заговорили про «російську Україну»

Скандальна заява Міноборони Словаччини

Меліхер представляє соціал-демократичну партію SMER, якою керує прем’єр-міністр Роберт Фіцо — політик, відомий своєю проросійською риторикою та критикою допомоги Україні.

Реакція України

Посольство України у Словаччині різко розкритикувало висловлювання Меліхера. Дипломати звернули увагу, що слова словацького посадовця прозвучали в дні, коли Україна відзначає День Гідності та Свободи — річницю Революції гідності та памʼяті про загиблих у 2014 році.

У заяві посольства йдеться, що слова Меліхера викликають "глибоке обурення та рішучий протест", адже демонструють неповагу до українців, які віддали життя за європейський вибір своєї держави.

Українська сторона також наголосила, що подібні заяви неприпустимі особливо тепер, коли вже четвертий рік триває повномасштабна війна Росії проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії стрімко погіршується ситуація в медичній сфері, і найбільш болісно наслідки вдарять по тимчасово окупованих районах України. Причиною кризи стало ухвалення закону, який зобов’язує майбутніх медиків відпрацьовувати щонайменше три роки у місцях, визначених державою.
Після підписання закону тисячі студентів російських медичних вишів почали масово відраховуватися, щоб уникнути примусового розподілу у далекі, депресивні або прифронтові регіони. Самі студенти називають нову систему "рабством за копійки" і відмовляються працювати за мізерні зарплати та в небезпечних умовах.



Джерело: https://dennikn.sk/minuta/4985911/?ref=mpm
