У Росії стрімко погіршується ситуація в медичній сфері, і найбільш болісно наслідки вдарять по тимчасово окупованих районах України. Причиною кризи стало ухвалення закону, який зобов’язує майбутніх медиків відпрацьовувати щонайменше три роки у місцях, визначених державою.

Медична катастрофа на ТОТ

Після підписання закону тисячі студентів російських медичних вишів почали масово відраховуватися, щоб уникнути примусового розподілу у далекі, депресивні або прифронтові регіони. Самі студенти називають нову систему "рабством за копійки" і відмовляються працювати за мізерні зарплати та в небезпечних умовах.

Російська система охорони здоров’я не справляється

Криза назрівала давно. У Росії поглиблюються системні проблеми:

• хронічне недофінансування медичної сфери;

• нестача лікарів та медсестер;

• зростання навантаження на персонал;

• зриви виплат;

• масові звільнення у приватних клініках.

Через брак спеціалістів приватний сектор також руйнується — заклади протестують, якість послуг падає, кількість скарг стрімко зростає.



ТОТ України — найбільша зона ризику



На тимчасово окупованих територіях України ситуація виглядає ще гірше. Росія перетворює ці регіони на "відстійник" для лікарів, які не змогли відмовитися від примусових призначень.



На ТОТ уже спостерігаються:

• масовий відтік медичного персоналу, що не хоче працювати поблизу фронту;

• закриття приватних клінік через нестачу фахівців;

• переведення лікарень у "режим економії" — скорочення прийомів та обстежень;

• критична нестача педіатрів, терапевтів і профільних спеціалістів;

• зростання смертності і відсутність своєчасної діагностики у дітей;

• направлення на ТОТ найменш підготовлених кадрів без достатнього досвіду.

Фактично окупаційні регіони стають місцем примусової роботи для лікарів, які не мають вибору, а це створює пряму гуманітарну загрозу для цивільного населення.

Головний результат — загроза життю цивільних



Через хаос у медичній системі РФ та брак фахівців на тимчасово окупованих територіях стає неможливо забезпечити належну медичну допомогу. Особливо небезпечною ця ситуація є для дітей, пацієнтів із хронічними захворюваннями та людей, які потребують профільного лікування.

