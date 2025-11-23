Покровськ горить: українська атака, що перевернула ситуацію

Українські Сили спеціальних операцій провели масштабну серію точних ударів по важливих військових цілях російської армії на Донеччині, зокрема — у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де зараз тривають найважчі бої.

ССО розірвали логістику й оборону РФ

Для операцій були застосовані Middle Strike дрони — баражуючі боєприпаси, які дозволили знищити позиції, склади, точки накопичення живої сили та об’єкти підтримки наступальних дій РФ.

Ураження в Покровську: ліквідовано стратегічну позицію ворога

У самому Покровську спецпризначенці знищили важливу точку ворога на промисловому об’єкті.

Будівля використовувалася російськими снайперами як "висота", з якої вони контролювали значну територію та утримували під вогнем українські підрозділи. Також там накопичувався особовий склад.

Удар Middle Strike дрона повністю знищив позицію й уражав живу силу, позбавивши окупантів однієї з ключових вогневих переваг у міських боях.

Шахове: ліквідовані штурмові групи морської піхоти РФ

У селі Шахове ССО виявили та знищили місце розміщення штурмових груп 336-ї бригади морської піхоти РФ. Саме цей підрозділ отримав завдання зімкнути кільце навколо Покровська з півночі.

Декілька українських дронів поцілили прямо у будівлю, де перебувала жива сила ворога.

Сонцівка: удар по пункту дислокації та складу БпЛА

У Сонцівці спецпризначенці уразили пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА російських військ.

За даними ССО, там перебували підрозділи 6-го гвардійського танкового полку 90-ї танкової дивізії РФ, відповідальні за використання дронів проти українських сил.

Докучаєвськ: знищено великий склад боєприпасів



У Докучаєвську росіяни облаштували склад для зберігання й розподілення боєприпасів для угрупування військ, яке намагається просунутися в напрямку Покровська.



Дрони ССО завдали точного удару, повністю знищивши об’єкт.



Рибинське: ураження тилових підрозділів угрупування "Восток"



У Рибинському було вражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування "Восток".



Старі промислові приміщення росіяни перетворили на військову базу з фортифікаціями та активною логістикою. Після фіксації руху техніки ССО завдали точних ударів по кількох цілях.



