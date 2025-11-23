Украинские Силы специальных операций провели масштабную серию точных ударов по важным военным целям российской армии в Донецкой области, в частности — в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где сейчас продолжаются тяжелые бои.

ССО разорвали логистику и оборону рф

Для сделок были применены Middle Strike дроны — баражирующие боеприпасы, которые позволили уничтожить позиции, склады, точки накопления живой силы и объекты поддержки наступательных действий РФ.

Поражение: ликвидирована стратегическая позиция врага

В самом Покровске спецназовцы уничтожили важную точку врага на промышленном объекте.

Здание использовалось российскими снайперами в качестве "высоты", с которой они контролировали значительную территорию и удерживали под огнем украинские подразделения. Также там скапливался личный состав.

Удар Middle Strike дрона полностью уничтожил позицию и поражал живую силу, лишив окупантов одного из ключевых огневых преимуществ в городских боях.

Шахматное: ликвидированные штурмовые группы морской пехоты РФ

В селе Шахово ССО обнаружили и уничтожили место размещения штурмовых групп 336-й бригады морской пехоты РФ. Именно это подразделение получило задачу сомкнуть кольцо вокруг Покровска с севера.

Несколько украинских дронов попали прямо в здание, где находилась живая сила врага.

Солнцевка: удар по пункту дислокации и составу БпЛА

В Солнцовке спецназовцы поразили пункт временной дислокации и состав боеприпасов экипажа ударных БПЛА российских войск.

По данным ССО, там находились подразделения 6-го гвардейского танкового полка 90-й танковой дивизии РФ, ответственные за использование дронов против украинских сил.

Докучаевск: уничтожен большой склад боеприпасов



В Докучаевске россияне обустроили склад для хранения и распределения боеприпасов для группировки войск, которая пытается продвинуться в направлении Покровска.



Дроны ССО нанесли точный удар, полностью уничтожив объект.



Рыбинское: поражение тыловых подразделений группировки "Восток"



В Рыбинском было поражено расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки "Восток".



Старые промышленные помещения россияне превратили в военную базу с фортификациями и активной логистикой. После фиксации движения техники ССО нанесли точные удары по нескольким целям.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что работник мэра Мариуполя Петр Андрющенко резко прокомментировал возмущение россиян в ЕС из-за отмены мультивиз для граждан РФ. По его словам, жалобы российских "оппозиционеров" о том, что это вроде бы "ударит по россиянам, а не по Путину", являются манипуляцией.

