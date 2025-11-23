logo_ukra

BTC/USD

87895

ETH/USD

2835.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Європі сидять не жертви, а спільники Путіна: жорстка заява Андрющенка
commentss НОВИНИ Всі новини

У Європі сидять не жертви, а спільники Путіна: жорстка заява Андрющенка

Петро Андрющенко жорстко висловився про «російську опозицію» в Європі

23 листопада 2025, 19:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко різко прокоментував обурення росіян у ЄС через скасування мультівіз для громадян РФ. За його словами, скарги російських "опозиціонерів" про те, що це начебто "вдарить по росіянах, а не по Путіну", є маніпуляцією.

У Європі сидять не жертви, а спільники Путіна: жорстка заява Андрющенка

Андрющенко про російську опозицію

Про колективну відповідальність

Андрющенко наголосив, що саме росіяни — включно з тими, хто привів Путіна до влади — сьогодні мешкають у Європі й користуються її безпекою.

Він підкреслив, що більшість із них продовжують сплачувати податки в РФ, з яких фінансується виробництво ракет та "Шахедів", що бʼють по Україні. Тож вимоги скасувати обмеження — це спроба уникнути відповідальності.

Про "борців з режимом" за кордоном

Окремо Андрющенко звернувся до Юлії Навальної та інших російських діячів, які називають себе опозицією, але живуть у комфортних умовах на Заході.

"Справжні борці проти режиму Путіна мають бути або в Росії, або на фронті з нашого боку. З Вашингтона чи Парижа боротися — це не боротьба, а імітація", — заявив він.


Висновок Андрющенка

Посадовець наголосив, що всі росіяни мають залишатися у своїй країні й боротися за її майбутнє:

"Всі росіяни мають сидіти в Росії та боротися за виживання — або з Путіним, або без нього".

Пост завершив фразою, що стала принциповою позицією багатьох українців у час війни:

"Хороший русский — мертвий русский".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Втрати російських артилерійських систем у 2025 році перевищили показники минулого року, хоча до завершення року залишається ще більше місяця. Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України станом на 23 листопада.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/andriyshTime/47299
Теги:

Новини

Всі новини