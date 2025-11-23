У Європі сидять не жертви, а спільники Путіна: жорстка заява Андрющенка

Рубрики
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко різко прокоментував обурення росіян у ЄС через скасування мультівіз для громадян РФ. За його словами, скарги російських "опозиціонерів" про те, що це начебто "вдарить по росіянах, а не по Путіну", є маніпуляцією.
Андрющенко про російську опозицію
Про колективну відповідальність
Андрющенко наголосив, що саме росіяни — включно з тими, хто привів Путіна до влади — сьогодні мешкають у Європі й користуються її безпекою.
Він підкреслив, що більшість із них продовжують сплачувати податки в РФ, з яких фінансується виробництво ракет та "Шахедів", що бʼють по Україні. Тож вимоги скасувати обмеження — це спроба уникнути відповідальності.
Про "борців з режимом" за кордоном
Окремо Андрющенко звернувся до Юлії Навальної та інших російських діячів, які називають себе опозицією, але живуть у комфортних умовах на Заході.
"Справжні борці проти режиму Путіна мають бути або в Росії, або на фронті з нашого боку. З Вашингтона чи Парижа боротися — це не боротьба, а імітація", — заявив він.
Висновок Андрющенка
Посадовець наголосив, що всі росіяни мають залишатися у своїй країні й боротися за її майбутнє:
"Всі росіяни мають сидіти в Росії та боротися за виживання — або з Путіним, або без нього".
Пост завершив фразою, що стала принциповою позицією багатьох українців у час війни:
"Хороший русский — мертвий русский".