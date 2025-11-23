В Европе сидят не жертвы, а сообщники Путина: жесткое заявление Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко резко прокомментировал возмущение россиян в ЕС из-за отмены мультивиз для граждан РФ. По его словам, жалобы российских "оппозиционеров" о том, что это вроде бы "ударит по россиянам, а не по Путину", являются манипуляцией.

Андрющенко про российскую оппозицию

О коллективной ответственности



Андрющенко подчеркнул, что именно россияне, включая тех, кто привел Путина к власти, сегодня живут в Европе и пользуются ее безопасностью.



Он подчеркнул, что большинство из них продолжают платить налоги в РФ, из которых финансируется производство ракет и "Шахедов", бьющих по Украине. Поэтому требования отмены ограничений — это попытка избежать ответственности.



О "борцах с режимом" за границей



Отдельно Андрющенко обратился к Юлии Навальной и другим российским деятелям, называющим себя оппозицией, но живущим в комфортных условиях на Западе.

"Настоящие борцы против режима Путина должны быть либо в России, либо на фронте с нашей стороны. С Вашингтона или Парижа бороться – это не борьба, а имитация", – заявил он.





Заключение Андрющенко



Чиновник подчеркнул, что все россияне должны оставаться в своей стране и бороться за ее будущее:

"Все россияне должны сидеть в России и бороться за выживание либо с Путиным, либо без него".

Пост завершил фразой, ставшей принципиальной позицией многих украинцев во время войны:



"Хороший русский – мертвый русский".

