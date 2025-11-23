В России стремительно ухудшается ситуация в медицинской сфере, и наиболее болезненно последствия отразятся на временно оккупированных районах Украины. Причиной кризиса стало принятие закона, обязывающего будущих медиков отрабатывать не менее трех лет в местах, определенных государством.

Медицинская катастрофа на временно оккупированых территориях

После подписания закона тысячи студентов российских медицинских вузов начали массово отчисляться во избежание принудительного распределения в далекие, депрессивные или прифронтовые регионы. Сами студенты называют новую систему "рабством за копейки" и отказываются работать за скудные зарплаты и в опасных условиях.

Российская система здравоохранения не справляется

Кризис назревал давно. В России усугубляются системные проблемы:

• хроническое недофинансирование медицинской сферы;

• нехватка врачей и медсестер;

• рост нагрузки на персонал;

• срывы выплат;

• массовые увольнения в частных клиниках.

Из-за нехватки специалистов частный сектор также рушится — заведения протестуют, качество услуг падает, количество жалоб стремительно растет.



ТОТ Украины — самая большая зона риска



На временно оккупированных территориях Украины ситуация обстоит еще хуже. Россия превращает эти регионы в "отстойник" для врачей, которые не смогли отказаться от принудительных назначений.



На ТОТ уже наблюдаются:

• массовый отток медицинского персонала, не желающий работать вблизи фронта;

• закрытие частных клиник из-за нехватки специалистов;

• перевод больниц в режим экономии — сокращение приемов и обследований;

• критическая нехватка педиатров, терапевтов и профильных специалистов;

• рост смертности и отсутствие своевременной диагностики у детей;

• направление на ТОТ наименее подготовленных кадров без достаточного опыта.

Фактически оккупационные регионы становятся местом принудительной работы для врачей, не имеющих выбора, что создает прямую гуманитарную угрозу для гражданского населения.

Главный результат — угроза жизни гражданских



Из-за хаоса в медицинской системе РФ и нехватки специалистов на временно оккупированных территориях становится невозможно обеспечить надлежащую медицинскую помощь. Особенно опасна эта ситуация для детей, пациентов с хроническими заболеваниями и людей, нуждающихся в профильном лечении.

