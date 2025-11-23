Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер сделал скандальное заявление о том, что для Словакии выгоднее, чтобы Украина находилась в границах по состоянию на 2014 год, но полностью под российским влиянием. По его мнению, в таком случае страна получала бы более дешевые энергоносители и транзитные прибыли.

Скандальное заявление Минобороны Словакии

Мелихер представляет социал-демократическую партию SMER, которую руководит премьер-министр Роберт Фицо — политик, известный своей пророссийской риторикой и критикой помощи Украине.

Реакция Украины



Посольство Украины в Словакии резко раскритиковало высказывания Мелихера. Дипломаты обратили внимание, что слова словацкого должностного лица прозвучали в дни, когда Украина отмечает День Достоинства и Свободы — годовщину Революции достоинства и памяти погибших в 2014 году.

В заявлении посольства говорится, что слова Мелихера вызывают "глубокое возмущение и решительный протест", ведь демонстрируют неуважение к украинцам, отдавшим жизнь за европейский выбор своего государства.

Украинская сторона также подчеркнула, что подобные заявления недопустимы особенно сейчас, когда уже четвертый год идет полномасштабная война России против Украины.

