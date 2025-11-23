logo

RU UA
Массированная российская атака на Харьков: город пылает, есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированная российская атака на Харьков: город пылает, есть погибшие

Массированная атака на Харьков: российские дроны попали в жилые дома, есть погибшие и раненые

23 ноября 2025, 22:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Харьков в этот вечер снова оказался под интенсивной атакой российских ударных беспилотников. По словам мэра города Игоря Терехова, по Харькову нанесено по меньшей мере несколько ударов, и опасность повторных атак продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Массированная российская атака на Харьков: город пылает, есть погибшие

Последствия российской атаки по Харькову

Первые взрывы прогремели поздно вечером. Впоследствии мэр сообщил о массированном обстреле и добавил, что удары продолжаются с небольшими интервалами.

Удар по жилому сектору

Предварительно известно, что один из "шахедов" попал в частный жилой дом в Шевченковском районе. В результате взрыва возник пожар и произошло разрушение конструкций.

По оперативной, но пока не подтвержденной информации, в доме погиб человек. Также сообщают о травмированных жителях – их количество уточняется.

В настоящее время на местах прилетов работают экстренные службы, медики и спасатели. Проводится разбор завалов, ликвидация последствий пожара и поиск пострадавших.

Продолжаются повторные атаки

Мэр Харькова подчеркнул, что ситуация остается опасной – российские дроны продолжают атаковать город волнами. Система ПВО работает, однако риск новых прилетов остается высоким.

Харьковчанам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться подальше от окон и немедленно спускаться в укрытие.

Ситуация обновляется

Информация о количестве погибших, раненых и характере разрушений уточняется. Городские власти и экстренные службы призывают соблюдать безопасность и следить за официальными обновлениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина снова оказалась в моменте серьезного внешнего давления, одновременно решая свои внутренние проблемы — об этом заявил автор телеграмм-канала "Лачен пишет" и волонтер Лачен. По его словам, ни одно иностранное государство или союз не разрешит за нас коррупционный, политический или управленческий кризис. Это ответственность украинского общества и армии.



Источник: https://t.me/ihor_terekhov/3227
