Массированная российская атака на Харьков: город пылает, есть погибшие

Харьков в этот вечер снова оказался под интенсивной атакой российских ударных беспилотников. По словам мэра города Игоря Терехова, по Харькову нанесено по меньшей мере несколько ударов, и опасность повторных атак продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Последствия российской атаки по Харькову

Первые взрывы прогремели поздно вечером. Впоследствии мэр сообщил о массированном обстреле и добавил, что удары продолжаются с небольшими интервалами.

Удар по жилому сектору

Предварительно известно, что один из "шахедов" попал в частный жилой дом в Шевченковском районе. В результате взрыва возник пожар и произошло разрушение конструкций.

По оперативной, но пока не подтвержденной информации, в доме погиб человек. Также сообщают о травмированных жителях – их количество уточняется.



В настоящее время на местах прилетов работают экстренные службы, медики и спасатели. Проводится разбор завалов, ликвидация последствий пожара и поиск пострадавших.



Продолжаются повторные атаки



Мэр Харькова подчеркнул, что ситуация остается опасной – российские дроны продолжают атаковать город волнами. Система ПВО работает, однако риск новых прилетов остается высоким.



Харьковчанам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться подальше от окон и немедленно спускаться в укрытие.



Ситуация обновляется



Информация о количестве погибших, раненых и характере разрушений уточняется. Городские власти и экстренные службы призывают соблюдать безопасность и следить за официальными обновлениями.



