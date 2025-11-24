logo

Военный ткнул в слабое место мирного американского плана
Военный ткнул в слабое место мирного американского плана

США предлагают три новых пункта гарантий безопасности для Украины: «Алекс» объясняет, почему этого может быть недостаточно

24 ноября 2025, 14:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны Украины "Алекс" прокомментировал новые предложения Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, которые стали едва ли не самой громкой темой дня.

Военный ткнул в слабое место мирного американского плана

«Алекс» про три пункта «мирного плана США»

По его словам, США предложили Украине три дополнительных пункта безопасности, которые должны действовать в течение десяти лет. Согласно документу, в случае нового наступления РФ президент США получает право применить американские вооруженные силы и разведку. Кроме того, страны НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, обязуются действовать синхронно с Соединенными Штатами.

Впрочем, как отмечает военный, ключевое слово здесь – "право", а не "долг". Это означает, что окончательное решение будет все равно зависеть исключительно от политической воли президента США.

"Право – это не обязательство. Это только возможность, которую можно использовать, а можно и нет. И если Россия пойдет в наступление, то именно президент США будет решать, применять силу или избегать прямой реакции. И я очень хорошо знаю, какое решение будет принято", — отмечает "Алекс".

Он добавляет, что Европа в такой модели только подстраивается под позицию Вашингтона. Следовательно, реальные гарантии остаются напрямую привязанными к политике и персональному выбору американского лидера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" рассказал об оперативной ситуации на направлении Межевой в Днепропетровской области и о недавних событиях вокруг Новопавловки.
По его словам, в Новопавловке подразделения сил обороны провели масштабную зачистку после того, как враг смог беспрепятственно зайти в населенный пункт. Украинские бойцы проверили основные возможные места нахождения российских ДРГ, а сама Новопавловка сейчас находится под полным контролем наших подразделений. Признаков ухудшения ситуации в этом направлении не фиксируется.



Источник: https://t.me/officer_33/6500
