Старший лейтенант Сил обороны Украины "Алекс" прокомментировал новые предложения Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, которые стали едва ли не самой громкой темой дня.

«Алекс» про три пункта «мирного плана США»

По его словам, США предложили Украине три дополнительных пункта безопасности, которые должны действовать в течение десяти лет. Согласно документу, в случае нового наступления РФ президент США получает право применить американские вооруженные силы и разведку. Кроме того, страны НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, обязуются действовать синхронно с Соединенными Штатами.

Впрочем, как отмечает военный, ключевое слово здесь – "право", а не "долг". Это означает, что окончательное решение будет все равно зависеть исключительно от политической воли президента США.

"Право – это не обязательство. Это только возможность, которую можно использовать, а можно и нет. И если Россия пойдет в наступление, то именно президент США будет решать, применять силу или избегать прямой реакции. И я очень хорошо знаю, какое решение будет принято", — отмечает "Алекс".

Он добавляет, что Европа в такой модели только подстраивается под позицию Вашингтона. Следовательно, реальные гарантии остаются напрямую привязанными к политике и персональному выбору американского лидера.

