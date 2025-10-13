Військовий шокував правдою про закінчення війни і мобілізацію в Україні: деталі

Швидкої масової демобілізації в Україні чекати не варто — повномасштабна війна поки не має кінця, тож процес виведення військових навряд чи почнеться найближчим часом. Таку думку висловив командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Едуард Боднюк.

Фото: з відкритих джерел

У розмові з "Новинарнею" він пояснив: демобілізація можлива лише тоді, коли на місце тих, хто йде, прийдуть інші бійці — отже, мобілізація залишається необхідною. Боднюк підкреслив, що Україна — демократичне суспільство, і армія теж має елементи демократії, але військова служба в основі своїй — це сувора система з власними правилами, де порядок ведення бою і документація не підлягають демократичним імпульсам.

За його словами, щоб мобілізація була успішною, люди повинні бачити перспективу й сенс, а не йти туди через страх перед територіальними центрами комплектування. Особисто він планує продовжувати участь у бойових діях і вважає, що готуватися потрібно не до мирного життя і демобілізації, а до затяжного протистояння — адже Росія не зупиниться сама по собі.

Боднюк наголосив, що шлях України — силовий: показати Москві, що її шанси на успіх відсутні. На його думку, мир із Росією наразі неможливий у сенсі дружніх стосунків; пріоритет — примусити агресора визнати поразку й відмовитися від подальшої війни. За словами командира, саме така чітка демонстрація сили змусить Росію відмовитись від агресивних планів.

