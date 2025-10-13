Наступні 2 місяці будуть критичними: експерт попередив про страшний задум РФ на фронті

На фронті спостерігається активне використання ворогом бронетехніки, що пов’язано зі зміною погодних умов — розпочались щільні тумани, які значно ускладнюють застосування дронів-камікадзе FPV. Видимість обмежена, і це змушує противника адаптувати свою тактику. Попри припущення про завершення літньої наступальної кампанії армії РФ, вона триває, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, наразі йде друга хвиля цієї кампанії, під час якої противник активно залучає нові резерви, військову техніку та боєприпаси на передову.

Український експерт зазначає, що кількість атак з боку РФ зросла — якщо раніше фіксувалося 100–150 бойових дій на добу, то тепер — близько 200. Це свідчить про досягнення піку літньо-осінньої активності російських сил. Ворог намагається використати погодні умови собі на користь: тумани й опади ускладнюють роботу українських БПЛА, тому наступальні дії набувають інтенсивності.

Світан наголошує, що найближчі тижні стануть критичними — РФ спробує використати відносну сухість ґрунту для масштабних атак до настання справжньої осінньої негоди. Особливо складна ситуація зараз спостерігається поблизу Костянтинівки, де російські війська тиснуть на український гарнізон. Також загострення фіксуються на Сіверському напрямку, у районах Василівки, Запорізького напрямку, Гуляйполя та Покровська.

Як вже писали "Коментарі", російська влада, попри те, що не визнає дефіцит палива, готова вливати мільярди в нафтопереробку для підтримки бензинового та дизельного ринку. Диктатор Володимир Путін полегшив умови державної допомоги для НПЗ країни, реагуючи на удари українських дронів.