Україна завдала найпотужнішого удару по Путіну: Кремль панічно рятує ситуацію

Російська влада, попри те, що не визнає дефіцит палива, готова вливати мільярди в нафтопереробку для підтримки бензинового та дизельного ринку. Президент Володимир Путін полегшив умови державної допомоги для НПЗ країни, реагуючи на удари українських дронів, повідомляє Bloomberg.

Згідно з новим указом, "нафтопереробні заводи зможуть отримувати субсидії навіть у випадку, якщо оптові ціни на бензин і дизель … будуть значно вищими за граничні показники". Ця норма діятиме з 1 жовтня по 1 травня наступного року.

Послаблення мають заохотити заводи не скорочувати постачання палива всередині країни — навіть якщо вигідніше експортувати. Кабінет міністрів зобов’язався компенсувати різницю у вигляді субсидій, якщо ринкові оптові ціни: на бензин — не перевищують 10 % від порогу, а на дизель — 20 %.

Варто зазначити: минулого року РФ витратила на субсидії НПЗ 1,8 трильйона рублів, тобто близько 22 мільярдів доларів. А вже у 2025 році за перші дев’ять місяців виплати зменшилися до 716 мільярдів рублів.

Тим часом у 2025 році Україна активізувала дронові удари по російських НПЗ. Заводи змушені зменшити переробку, що загострило дефіцит пального та спричинило стрибок цін. За даними Росстату, у вересні середня роздрібна ціна зросла на 2,58 %, досягнувши максимуму з 2018 року. А за підсумками року ціни на АЗС РФ виросли на 12,73 % — рекорд за останні 14 років.

