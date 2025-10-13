Украина нанесла самый мощный удар по Путину: Кремль панически спасает ситуацию

Российские власти, несмотря на то, что не признают дефицит топлива, готовы вливать миллиарды в нефтепереработку для поддержки бензинового и дизельного рынка. Президент Владимир Путин облегчил условия государственной помощи для НПЗ страны, реагируя на удары украинских дронов, сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Согласно новому указу, "нефтеперерабатывающие заводы смогут получать субсидии даже в случае, если оптовые цены на бензин и дизель… будут значительно выше граничных показателей". Эта норма будет действовать с 1 октября по 1 мая следующего года.

Ослабление должны поощрить заводы не сокращать поставки топлива внутри страны даже если выгоднее экспортировать. Кабинет министров обязался компенсировать разницу в виде субсидий, если рыночные оптовые цены: на бензин не превышают 10% от порога, а на дизель — 20%.

Следует отметить: в прошлом году РФ потратила на субсидии НПЗ 1,8 триллиона рублей, то есть около 22 миллиардов долларов. А уже в 2025 году за первые девять месяцев выплаты снизились до 716 миллиардов рублей.

Между тем, в 2025 году Украина активизировала дроновые удары по российским НПЗ. Заводы вынуждены уменьшить переработку, что обострило дефицит горючего и повлекло за собой скачок цен. По данным Росстата, в сентябре средняя розничная цена выросла на 2,58%, достигнув максимума с 2018 года. А по итогам года цены на АЗС РФ выросли на 12,73% — рекорд за последние 14 лет.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 13 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Одесской области. В результате вражеского удара на одном из объектов инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары, пострадавший.