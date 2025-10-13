Военный шокировал правдой об окончании войны и мобилизации в Украине: детали

Скорой массовой демобилизации в Украине ждать не стоит — полномасштабная война пока не имеет конца, так что процесс вывода военных вряд ли начнется в ближайшее время. Такое мнение высказал командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк.

Фото: из открытых источников

В разговоре с "Новинарней" он объяснил: демобилизация возможна только тогда, когда на место уходящих придут другие бойцы — значит, мобилизация остается необходимой. Боднюк подчеркнул, что Украина — демократическое общество, и у армии тоже есть элементы демократии, но военная служба в основе своей — это строгая система с собственными правилами, где порядок ведения боя и документация не подлежат демократическим импульсам.

По его словам, чтобы мобилизация была успешной, люди должны видеть перспективу и смысл, а не идти туда из-за страха перед территориальными центрами комплектования. Лично он планирует продолжать участие в боевых действиях и считает, что готовиться нужно не к мирной жизни и демобилизации, а к затяжному противостоянию, ведь Россия не остановится сама по себе.

Боднюк подчеркнул, что путь Украины силовой: показать Москве, что ее шансы на успех отсутствуют. По его мнению, мир с Россией пока невозможен в смысле дружеских отношений; приоритет – заставить агрессора признать поражение и отказаться от дальнейшей войны. По словам командира, именно такая четкая демонстрация сил заставит Россию отказаться от агрессивных планов.

Как уже писали "Комментарии", на фронте наблюдается активное использование врагом бронетехники, что связано с изменением погодных условий — начались плотные туманы, значительно усложняющие применение дронов-камикадзе FPV. Видимость ограничена, и это вынуждает противника адаптировать свою тактику.