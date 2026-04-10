Військовий рф щиро скаржиться на умови в армії: про що розповів

Військовослужбовець армії рф Максим Некозирєв заявив про значні втрати у своєму підрозділі та важкі умови перебування на передовій.

Йдеться про командира розвідувального відділення 59-го танкового полку у складі 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії рф.

За його словами, підрозділ регулярно зазнає втрат. Він стверджує, що щотижня фіксується загибель щонайменше одного військового та поранення ще одного.

Окрім цього, військовий звернув увагу на складні побутові умови. Зокрема, через активне використання безпілотників на позиціях ускладнено навіть базові речі — пересування та організацію побуту.

Він зазначив, що бійці не мають належного забезпечення, зокрема одягу, а також можливості дотримуватися елементарної гігієни протягом тривалого часу.

Аналітики вказують, що подібні свідчення можуть свідчити про проблеми із забезпеченням та організацією служби у підрозділах російської армії.

Зокрема, російський блогер із позивним "Тринадцятий" проаналізував рекламні кампанії щодо набору на контрактну службу та дійшов висновку, що частина з них є відверто постановочною. За його словами, у мережі поширюється велика кількість роликів, де нібито демонструють військовослужбовців, однак насправді це можуть бути люди зі страйкбольним спорядженням, які не мають жодного відношення до армії. Блогер також заявив, що подібна реклама вводить людей в оману, створюючи хибне уявлення про службу. Він підкреслив, що реальні військові не займаються залученням новобранців у такий спосіб, а сама ситуація з набором викликає дедалі більше критики навіть серед російського інформаційного середовища.

