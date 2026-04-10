Військовий рф щиро скаржиться на умови в армії: про що розповів

Ткачова Марія
Військовослужбовець армії рф Максим Некозирєв заявив про значні втрати у своєму підрозділі та важкі умови перебування на передовій.
Військовий рф про проблеми в армії рф
Йдеться про командира розвідувального відділення 59-го танкового полку у складі 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії рф.
За його словами, підрозділ регулярно зазнає втрат. Він стверджує, що щотижня фіксується загибель щонайменше одного військового та поранення ще одного.
Окрім цього, військовий звернув увагу на складні побутові умови. Зокрема, через активне використання безпілотників на позиціях ускладнено навіть базові речі — пересування та організацію побуту.
Він зазначив, що бійці не мають належного забезпечення, зокрема одягу, а також можливості дотримуватися елементарної гігієни протягом тривалого часу.
Аналітики вказують, що подібні свідчення можуть свідчити про проблеми із забезпеченням та організацією служби у підрозділах російської армії.