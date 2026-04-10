Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Це не військові»: росіяни визнали, що вони брешуть один одному
«Це не військові»: росіяни визнали, що вони брешуть один одному

Російський блогер визнав, що реклама служби в армії рф масово використовує фейки

10 квітня 2026, 21:08
Ткачова Марія

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє про чергові приклади недостовірної агітації у російській армії.

Росіяни про рекламу в армію рф та війну проти України

Зокрема, російський блогер із позивним "Тринадцятий" проаналізував рекламні кампанії щодо набору на контрактну службу та дійшов висновку, що частина з них є відверто постановочною.

За його словами, у мережі поширюється велика кількість роликів, де нібито демонструють військовослужбовців, однак насправді це можуть бути люди зі страйкбольним спорядженням, які не мають жодного відношення до армії.

Блогер також заявив, що подібна реклама вводить людей в оману, створюючи хибне уявлення про службу.

Він підкреслив, що реальні військові не займаються залученням новобранців у такий спосіб, а сама ситуація з набором викликає дедалі більше критики навіть серед російського інформаційного середовища.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ наголошують, що подібні приклади свідчать про проблеми з комплектуванням російської армії та використання маніпуляцій у рекрутингу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи Сил оборони України упродовж останньої доби та в ніч на 10 квітня здійснили серію ударів по важливих об’єктах російських військ.
Зокрема, було уражено склад боєприпасів поблизу Охримівки у Запорізькій області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі Ровеньок на Луганщині. Наразі уточнюється масштаб завданих збитків. Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками у районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині. Окремо зафіксовано ураження місць скупчення живої сили противника поблизу Новогригорівки, Часового Яру, Великої Новосілки, Перевальська, а також на території росії — у Курській області.



Джерело: https://t.me/ua_dshv
