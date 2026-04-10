Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляє про чергові приклади недостовірної агітації у російській армії.

Зокрема, російський блогер із позивним "Тринадцятий" проаналізував рекламні кампанії щодо набору на контрактну службу та дійшов висновку, що частина з них є відверто постановочною.

За його словами, у мережі поширюється велика кількість роликів, де нібито демонструють військовослужбовців, однак насправді це можуть бути люди зі страйкбольним спорядженням, які не мають жодного відношення до армії.

Блогер також заявив, що подібна реклама вводить людей в оману, створюючи хибне уявлення про службу.

Він підкреслив, що реальні військові не займаються залученням новобранців у такий спосіб, а сама ситуація з набором викликає дедалі більше критики навіть серед російського інформаційного середовища.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ наголошують, що подібні приклади свідчать про проблеми з комплектуванням російської армії та використання маніпуляцій у рекрутингу.

