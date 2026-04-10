Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает об очередных примерах недостоверной агитации в российской армии.

Россияне о рекламе в армию России и войне против Украины

В частности, российский блоггер с позывным "Тринадцатый" проанализировал рекламные кампании по набору на контрактную службу и пришел к выводу, что часть из них откровенно постановочная.

По его словам, в сети распространяется большое количество роликов, где якобы демонстрируют военнослужащих, однако на самом деле это могут быть люди со страйкбольным снаряжением, не имеющие никакого отношения к армии.

Блогер также заявил, что подобная реклама вводит людей в заблуждение, создавая ложное представление о службе.

Он подчеркнул, что реальные военные не занимаются привлечением новобранцев таким образом, а сама ситуация с набором вызывает все больше критики даже среди российской информационной среды.

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ отмечают, что подобные примеры свидетельствуют о проблемах с комплектованием российской армии и использовании манипуляций в рекрутинге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделения Сил обороны Украины на протяжении последних суток и в ночь на 10 апреля совершили серию ударов по важным объектам российских войск.

В частности, был поражен склад боеприпасов вблизи Охримовки в Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, а также состав горюче-смазочных материалов в районе Ровеньок на Луганщине. В настоящее время уточняется масштаб нанесенного ущерба. Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области. Отдельно зафиксировано поражение мест скопления живой силы противника вблизи Новогригоровки, Временного Яра, Великой Новоселки, Перевальска, а также на территории России — в Курской области.

