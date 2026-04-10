Ткачова Марія
Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает об очередных примерах недостоверной агитации в российской армии.
Россияне о рекламе в армию России и войне против Украины
В частности, российский блоггер с позывным "Тринадцатый" проанализировал рекламные кампании по набору на контрактную службу и пришел к выводу, что часть из них откровенно постановочная.
По его словам, в сети распространяется большое количество роликов, где якобы демонстрируют военнослужащих, однако на самом деле это могут быть люди со страйкбольным снаряжением, не имеющие никакого отношения к армии.
Блогер также заявил, что подобная реклама вводит людей в заблуждение, создавая ложное представление о службе.
Он подчеркнул, что реальные военные не занимаются привлечением новобранцев таким образом, а сама ситуация с набором вызывает все больше критики даже среди российской информационной среды.
В Десантно-штурмовых войсках ВСУ отмечают, что подобные примеры свидетельствуют о проблемах с комплектованием российской армии и использовании манипуляций в рекрутинге.