Ткачова Марія
Военнослужащий армии России Максим Некозырев заявил о значительных потерях в своем подразделении и тяжелых условиях пребывания на передовой.
Военный рф о проблемах в армии рф
Речь идет о командире разведывательного отделения 59-го танкового полка в составе 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ.
По его словам, подразделение регулярно терпит потери. Он утверждает, что еженедельно фиксируется гибель не менее одного военного и ранения еще одного.
Кроме того, военный обратил внимание на сложные бытовые условия. В частности, из-за активного использования беспилотников на позициях усложнены даже базовые вещи — передвижение и организация быта.
Он отметил, что бойцы не имеют надлежащего обеспечения, в частности, одежды, а также возможности соблюдать элементарную гигиену в течение длительного времени.
Аналитики указывают, что подобные показания могут свидетельствовать о проблемах обеспечения и организации службы в подразделениях российской армии.