Военнослужащий армии России Максим Некозырев заявил о значительных потерях в своем подразделении и тяжелых условиях пребывания на передовой.

Речь идет о командире разведывательного отделения 59-го танкового полка в составе 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ.

По его словам, подразделение регулярно терпит потери. Он утверждает, что еженедельно фиксируется гибель не менее одного военного и ранения еще одного.

Кроме того, военный обратил внимание на сложные бытовые условия. В частности, из-за активного использования беспилотников на позициях усложнены даже базовые вещи — передвижение и организация быта.

Он отметил, что бойцы не имеют надлежащего обеспечения, в частности, одежды, а также возможности соблюдать элементарную гигиену в течение длительного времени.

Аналитики указывают, что подобные показания могут свидетельствовать о проблемах обеспечения и организации службы в подразделениях российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает об очередных примерах недостоверной агитации в российской армии.

В частности, российский блоггер с позывным "Тринадцатый" проанализировал рекламные кампании по набору на контрактную службу и пришел к выводу, что часть из них откровенно постановочная. По его словам, в сети распространяется большое количество роликов, где якобы демонстрируют военнослужащих, однако на самом деле это могут быть люди со страйкбольным снаряжением, не имеющие никакого отношения к армии. Блогер также заявил, что подобная реклама вводит людей в заблуждение, создавая ложное представление о службе. Он подчеркнул, что реальные военные не занимаются привлечением новобранцев таким образом, а сама ситуация с набором вызывает все больше критики даже среди российской информационной среды.

