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Військовий приїхав із фронту на руїни власного дому: через удар балістики поблизу Кривого Рогу загинула родина Воронових

«Там перебували батьки та семеро дітей»: наслідки страшного ракетного удару по багатодітній сім'ї на Дніпропетровщині

31 липня 2026, 15:58
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Недилько Ксения

У селі Радушне, що неподалік Кривого Рогу, відбулася скорботна акція вшанування пам'яті родини Воронових, чиє життя обірвав черговий акт російського терору. Співчуття та деталі трагедії оприлюднили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Військовий приїхав із фронту на руїни власного дому: через удар балістики поблизу Кривого Рогу загинула родина Воронових

Трагедія у Радушному. Фото: Дніпропетровська ОВА

Місцеві жителі та небайдужі схилили голови, аби вшанувати дорослих і дітей, які стали жертвами масованого обстрілу України. Російська балістична ракета поцілила прямо в приватну оселю, де мешкала велика багатодітна родина.

Військовий приїхав із фронту на руїни власного дому: через удар балістики поблизу Кривого Рогу загинула родина Воронових - фото 2

У момент ворожої атаки всередині будівлі перебували батьки, семеро їхніх дітей, а також наймолодший член родини — півторарічний хлопчик Артем. Малюк був сином українського військовослужбовця Данила Воронова, який зараз зі зброєю в руках захищає країну на передовій. Дізнавшись про страшну звістку, захисник разом із дружиною терміново прибув із фронту до рідного селища, де замість дому побачив суцільні руїни.

Наразі рятувальні та слідчі дії на місці трагедії тривають. Представники влади підтвердили загибель обох батьків та трьох дітей, чиї тіла вже вдалося ідентифікувати.

Військовий приїхав із фронту на руїни власного дому: через удар балістики поблизу Кривого Рогу загинула родина Воронових - фото 2


Пошукова операція ускладнюється масштабами руйнувань від прямого влучання балістичного озброєння. Під уламками конструкцій будинку фахівці продовжують знаходити фрагменти людських тіл. Попереду на криміналістів чекає складна робота, адже для точного встановлення осіб загиблих та підтвердження долі інших членів родини необхідно провести тривалу ДНК-експертизу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора в ніч на 30 липня Росія вдарила північнокорейською балістичною ракетою по селу Радушне, що на Криворіжжі. Удар забрав життя майже усієї багатодітної родини, що мирно спала у себе вдома.



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