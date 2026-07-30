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Трагедія у селі Радушне: хлопець дізнався про загибель батьків, семи братів, сестер та племінника з місцевого чату

Жахливий удар знищив цілу родину на Криворіжжі: бабуся розповіла про онуків та дітей, які стали жертвами атаки

30 липня 2026, 13:53
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Недилько Ксения

Страшна звістка наздогнала Матвія Воронова, сина загиблих мешканців села Радушне, у звичайному місцевому чаті. Хлопець, намагаючись з'ясувати долю своїх найрідніших після чергової ворожої атаки, звернувся до односельців. Спільноті довелося взяти на себе важкий обов'язок і сповістити хлопця, що живим у батьківській хаті не залишився ніхто. Під уламками будинку опинилися його батько, мати, семеро братів і сестер, а також зовсім маленький племінник.

Трагедія у селі Радушне: хлопець дізнався про загибель батьків, семи братів, сестер та племінника з місцевого чату

Родина Воронових, частина якої загинула від удару російської ракети

Сам Матвій згадує, що до останнього сподівався на диво та намагався вийти на зв'язок із тими, хто жив поруч.

Трагедія у селі Радушне: хлопець дізнався про загибель батьків, семи братів, сестер та племінника з місцевого чату - фото 2

"Намагався дозвонитися сусідці, але вона не взяла трубку", — поділився Воронов.

Згодом інші односельці пояснили йому причину мовчання. За їхніми словами, жінку з сусіднього будинку з пораненнями екстрено госпіталізували до медичного закладу.

Деталями про життя великої та дружньої родини, яку в один момент забрала атака, поділилася бабуся загиблих дітей у коментарі для регіонального видання "Свої. Новини Кривого Рогу". Жінка розповіла, що її діти виховували десятьох нащадків і вже мали трьох онуків. Наймолодший хлопчик якраз приїхав провідати дідуся з бабусею і опинився в епіцентрі удару.

Бабуся із болем та гордістю згадала, якими талановитими та вихованими росли її онуки.

"Даня, батько маленького Артемчика, закінчив академію, зараз капітан. Служить в артилерійських військах", — розповіла вона журналістам.

Вона додала, що старші діти роз'їхалися, аби будувати майбутнє: Ауріка поїхала до Німеччини, а Матвій працював у Польщі. Світлі надії подавав і молодший Марк.

"Марк дуже добре вчився в технікумі на ПГЗК (ЮГОКе), відмінником був", — зазначила жінка, підкресливши головне: "Батьки вкладали все в дітей".

Цей удар вкотре продемонстрував жорстокість ворожих атак, які миттєво руйнують цілі покоління українських родин.



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