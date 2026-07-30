Трагедия в селе Радушное: парень узнал о гибели родителей, семи братьях, сестрах и племяннике из местного чата

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Недилько Ксения
Страшное известие догнала Матвея Воронова, сына погибших жителей села Радушное , в обычном местном чате. Парень, пытаясь выяснить судьбу своих родных после очередной вражеской атаки, обратился к односельчанам. Сообществу пришлось взять на себя тяжелую обязанность и известить парня, что живым в родительском доме не остался никто. Под обломками дома оказались его отец, мать, семь братьев и сестер, а также совсем маленький племянник.
Семья Вороновых, часть которой погибла от удара российской ракеты
Сам Матвей вспоминает, что до последнего надеялся на чудо и пытался выйти на связь с жившими рядом.
Впоследствии другие односельчане объяснили причину молчания. По их словам, женщину из соседнего дома с ранениями экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.
Деталями о жизни большой и дружеской семьи, которую в одночасье забрала атака, поделилась бабушка погибших детей в комментарии для регионального издания "Свои. Новости Кривого Рога". Женщина рассказала, что ее дети воспитывали десять наследников и уже имели трех внуков. Самый младший мальчик как раз приехал навестить дедушку с бабушкой и оказался в эпицентре удара.
Бабушка с болью и гордостью вспомнила, какими талантливыми и воспитанными росли ее внуки.
Она добавила, что дети постарше разъехались, чтобы строить будущее: Аурика уехала в Германию, а Матвей работал в Польше. Светлые надежды подавал и младший Марк.
Этот удар в очередной раз продемонстрировал жестокость вражеских атак, мгновенно разрушающих целые поколения украинских семей.