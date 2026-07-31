Военный приехал с фронта на руины собственного дома: из-за удара баллистики близ Кривого Рога погибла семья Вороновых

В селе Радушное, что неподалеку от Кривого Рога, состоялась скорбная акция памяти семьи Вороновых, чью жизнь оборвал очередной акт российского террора. Соболезнования и детали трагедии были обнародованы в Днепропетровской областной военной администрации.

Трагедия в Радушном. Фото: Днепропетровская ОВА

Местные жители и неравнодушные склонили головы, чтобы почтить взрослых и детей, ставших жертвами массированного обстрела Украины. Российская баллистическая ракета попала прямо в частный дом, где жила большая многодетная семья.

В момент вражеской атаки внутри здания находились родители, семеро их детей, а также самый молодой член семьи – полуторагодовалый мальчик Артем. Малыш был сыном украинского военнослужащего Даниила Воронова, который сейчас с оружием в руках защищает страну на передовой. Узнав о страшном известии, защитник вместе с женой срочно прибыл с фронта в родной поселок, где вместо дома увидел сплошные руины.

В настоящее время спасательные и следственные действия на месте трагедии продолжаются. Представители власти подтвердили гибель обоих родителей и троих детей, тела которых уже удалось идентифицировать.

Поисковая операция усложняется масштабами разрушений от прямого попадания баллистического вооружения. Под обломками конструкций здания специалисты продолжают находить фрагменты человеческих тел. Впереди криминалистов ждет сложная работа, ведь для точного установления лиц погибших и подтверждения судьбы других членов семьи необходимо провести длительную ДНК-экспертизу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в ночь на 30 июля Россия ударила северокорейской баллистической ракетой по селу Радушное Криворожья. Удар унес жизни почти всей многодетной семьи, которая мирно спала у себя дома.