Військовий не стримав обурення: що насправді думають посадовці про війну

У четвер, 29 жовтня, Росія завдала жорстокого удару по Дніпру, який забрав життя 15 людей. Військові гостро відреагували на ситуацію.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зауважив, те, що Росія цілеспрямовано обстрілює місця скупчення людей не дивно, це їхня хвора тактика. А от факт відсутності принаймні як мінімум мобільних укриттів в таких місцях на пʼятий рік повномасштабної війни, зазначив він, — це реально дивує.

За його словами, посадовці до війни фактично ставляться немов до природних катаклізмів — “за деякий час пройде само собою” — і не хочуть нічого робити. Що 24 лютого 2022 року, що сьогодні, зазначив військовий ЗСУ, єдині укриття, масово доступні цивільним — це брудні підвали, станції метро та підземні переходи.

“Росіяни — кончені терористи, але це не знімає відповідальності з уповноважених органів. Враховуючи постійні обстріли, питання безпеки людей має стояти на найпершому місці”, — підсумував Жорін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що коли завершиться війна в Україні — питання, яке турбує кожного українця. Однак військові зазначають, що поки це неблизька перспектива. Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов пояснив, що війни закінчуються частіше двома варіантами. За його словами, війна в Україні завершиться третім варантом, коли агресор не матиме можливості далі вести війну. За оцінкою Сазонова, Україна вистоїть, а у Росії до осені чи восени економіка посиплеться. І, підсумував військовий, тоді війна закінчиться.