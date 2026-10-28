Скільки ще триватиме війна в Україні: військовий ошелешив жорстким прогнозом

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Кречмаровская Наталия
Коли завершиться війна в Україні — питання, яке цікавить кожного українця. Однак військові зазначають, що поки це неблизька перспектива.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов пояснив, що війни закінчуються частіше двома варіантами.
Перший варіант. Одна зі сторін перемагає другу та диктує умови як переможець, тобто досягає своїх цілей.
Другий варіант, навпаки, дзеркальний. Інша сторона, що перемагає, громить противника, досягає своїх цілей і диктує свої умови.
За його словами, є ще третій, не частий варіант, однак, на його думку, саме так завершиться війна в Україні.
Третій варіант, коли жодна зі сторін своєї глобальної мети не досягла, але сил продовжувати війну вже немає ні в кого. Ні сил, ні ресурсів, ні можливостей, продовження війни обходиться занадто дорого, ніж поступки, мир та будь-які мрії чогось досягти, зазначив він.
За його словами, Росія не досягла бажаного — окупації більшої частини України разом із Києвом, Харковом, Одесою, півднем. Можливо, зазначив Сазонов, хотіли захопити всю Україну, а потім віддати Закарпаття Угорщині.
При цьому, за його словами, Україні простіше з цілями — повернути кордони 1991 року, але наразі це нереально, це перспектива — після тривалої роботи. Зараз завдання України — вистояти, зберегти територію, Україну, людей, державу.
За оцінкою Сазонова, Україна вистоїть, а у РФ до осені чи восени економіка посиплеться. І, підсумував військовий, тоді війна закінчиться.
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