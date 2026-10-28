Скільки ще триватиме війна в Україні: військовий ошелешив жорстким прогнозом

Коли завершиться війна в Україні — питання, яке цікавить кожного українця. Однак військові зазначають, що поки це неблизька перспектива.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов пояснив, що війни закінчуються частіше двома варіантами.

Перший варіант. Одна зі сторін перемагає другу та диктує умови як переможець, тобто досягає своїх цілей.

Другий варіант, навпаки, дзеркальний. Інша сторона, що перемагає, громить противника, досягає своїх цілей і диктує свої умови.

За його словами, є ще третій, не частий варіант, однак, на його думку, саме так завершиться війна в Україні.

Третій варіант, коли жодна зі сторін своєї глобальної мети не досягла, але сил продовжувати війну вже немає ні в кого. Ні сил, ні ресурсів, ні можливостей, продовження війни обходиться занадто дорого, ніж поступки, мир та будь-які мрії чогось досягти, зазначив він.

"Або уточнення такий собі теж третій варіант 3/1. Це коли в ініціатора більше немає сил. Одна сторона згодна на мир, а у того, хто хоче продовжувати війну, на це немає ні сил, ні можливостей. У принципі, мені здається, я описав у 3/1 максимально точно ту ситуацію, в якій ми зараз", — підкреслив експерт.

За його словами, Росія не досягла бажаного — окупації більшої частини України разом із Києвом, Харковом, Одесою, півднем. Можливо, зазначив Сазонов, хотіли захопити всю Україну, а потім віддати Закарпаття Угорщині.

"Програма мінімум була взяти Лівобережжя. Програма ще мінімальніша — чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька плюс Крим. І змусити нас юридично це визнати. Зараз найменша програма: захопити весь Донбас. Росія жодної з цих цілей не досягла і не досягне", — переконаний Сазонов.

При цьому, за його словами, Україні простіше з цілями — повернути кордони 1991 року, але наразі це нереально, це перспектива — після тривалої роботи. Зараз завдання України — вистояти, зберегти територію, Україну, людей, державу.

"От тому Україна готова до мирного договору та зупинки бойових дій щодо ЛБЗ. Росія, як і раніше, планує ще хоч шматочок захопити, хоча б Донбас і щось виторгувати по землі, по територіях і по поступках. Висновок: війна триватиме доти, доки хтось із нас не втратить можливість воювати. Економічну, військову, психологічну”, — зазначив військовий.

За оцінкою Сазонова, Україна вистоїть, а у РФ до осені чи восени економіка посиплеться. І, підсумував військовий, тоді війна закінчиться.

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