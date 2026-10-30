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Военный не сдержал возмущения: что на самом деле думают чиновники о войне

Военный Жорин резко раскритиковал отсутствие укрытий на пятый год войны

30 октября 2026, 20:17
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Кречмаровская Наталия

В четверг, 29 октября, Россия нанесла жестокий удар по Днепру, который унес жизни 15 человек. Военные остро отреагировали на ситуацию.

Военный не сдержал возмущения: что на самом деле думают чиновники о войне

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что Россия целенаправленно обстреливает места скопления людей неудивительно, это их больная тактика. А вот факт отсутствия как минимум мобильных укрытий в таких местах на пятый год полномасштабной войны, отметил он, — это реально удивляет.

По его словам, должностные лица к войне фактически относятся словно к природным катаклизмам — "через некоторое время пройдет само собой" — и не хотят ничего делать. Что 24 февраля 2022 года, что сегодня, отметил военный ВСУ, единственные укрытия, массово доступные гражданским – это грязные подвалы, станции метро и подземные переходы.

"Россияне — конченые террористы, но это не снимает ответственности с уполномоченных органов. Учитывая постоянные обстрелы, вопрос безопасности людей должен стоять на первом месте", — подытожил Жорин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что когда завершится война в Украине — вопрос, который беспокоит каждого украинца. Однако военные отмечают, что это пока неблизкая перспектива. Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов объяснил, что войны заканчиваются чаще двумя вариантами. По его словам, война в Украине завершится третьим варрантом, когда агрессор не сможет дальше вести войну. По оценке Сазонова Украина выстоит, а в России к осени или осенью экономика посыплется. И, подытожил военный, тогда война закончится.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/6200
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