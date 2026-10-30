Военный не сдержал возмущения: что на самом деле думают чиновники о войне

В четверг, 29 октября, Россия нанесла жестокий удар по Днепру, который унес жизни 15 человек. Военные остро отреагировали на ситуацию.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что Россия целенаправленно обстреливает места скопления людей неудивительно, это их больная тактика. А вот факт отсутствия как минимум мобильных укрытий в таких местах на пятый год полномасштабной войны, отметил он, — это реально удивляет.

По его словам, должностные лица к войне фактически относятся словно к природным катаклизмам — "через некоторое время пройдет само собой" — и не хотят ничего делать. Что 24 февраля 2022 года, что сегодня, отметил военный ВСУ, единственные укрытия, массово доступные гражданским – это грязные подвалы, станции метро и подземные переходы.

"Россияне — конченые террористы, но это не снимает ответственности с уполномоченных органов. Учитывая постоянные обстрелы, вопрос безопасности людей должен стоять на первом месте", — подытожил Жорин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что когда завершится война в Украине — вопрос, который беспокоит каждого украинца. Однако военные отмечают, что это пока неблизкая перспектива. Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов объяснил, что войны заканчиваются чаще двумя вариантами. По его словам, война в Украине завершится третьим варрантом, когда агрессор не сможет дальше вести войну. По оценке Сазонова Украина выстоит, а в России к осени или осенью экономика посыплется. И, подытожил военный, тогда война закончится.