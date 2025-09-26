Військовий назвав причини, чому Росія точно обстрілює навчальні полігони

Росія протягом понад трьох років завдає ударів по навчальних центрах та полігонах. Нерідко військове командування повідомляє про жертви внаслідок обстрілів.

Обстріл. Ілюстративне фото

Мер Генічеська Станіслав Бунятов розповів, чому ворогу вдається завдавати ударів та як мінімізувати ризики. За його словами, історія з навчальними центрами та полігонами зводиться до чіткого володіння ворогом інформацією про розміщення рекрутерів у певних місцях.

Військовий пояснив, що проблема дуже комплексна й починається елементарно з того, що до таких об’єктів ставляться як до об’єктів у тилу, а доки вони “у тилу”, над їхнім захистом від розвідувальних дронів як слід не працюють.

“Можу сказати, що подібних розрахунків бракує не лише для захисту таких об’єктів, а й для прифронтових територій. Ще далі: для захисту подібних обʼєктів від ракет потрібне ППО, якого в нашій країні дуже мало” — зазначив військовий.

За його словами, рішення має бути комплексним — починати потрібно з максимального розосередження особового складу рекрутів, харчування у бліндажах, навчання в групах по 10-15 людей тощо. Однак і тут, як зазначив воїн ЗСУ, є проблема — не вистачає інструкторів та старших на місцях: наразі один інструктор, у кращому випадку, на 50 осіб. Бунятов пояснив, що військові з обмеженнями для служби не хочуть служити на полігонах через низьку заробітну плату.

“Проблем нереально багато; найкращий варіант — перемістити навчальні центри на захід країни. І розвідувальних дронів буде менше, і з’явиться можливість збити ракету на шляху”, — зазначив він.

