Велика мобілізація у РФ: як вплине рішення Кремля на настрої росіян

Кречмаровская Наталия
Ширяться припущення, що оголошення великої мобілізації в Росії вплине на настрої всередині країни. Однак українські військові спростовують ці припущення, зазначаючи, що зміни можливі, якщо великі втрати росіян будуть несумісні з можливістю подальшого ведення війни.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Таку думку висловив підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін.
За його словами, найближчим часом в Росії навряд оголосять велику мобілізацію, адже вона і так відбувається, тільки іншими інструментами. Військовий пояснив, що можуть підкинути щось в машину, і дати вибір — йти на війну, чи у вʼязницю (а звідти теж на війну). Для РФ, за словами військового, це буденна тема.
Та навіть якщо мобілізація відбудеться, за словами воїна ЗСУ, якісь коливання можливі, однак не настільки суттєві, щоб це вплинуло на бажання РФ воювати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп вказав на прорахунки Путіна. За його словами, Росія витратила мільйони на бомби та ракети, але вона "практично не захопила жодної території".