Велика мобілізація у РФ: як вплине рішення Кремля на настрої росіян

Ширяться припущення, що оголошення великої мобілізації в Росії вплине на настрої всередині країни. Однак українські військові спростовують ці припущення, зазначаючи, що зміни можливі, якщо великі втрати росіян будуть несумісні з можливістю подальшого ведення війни.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін.

“Чомусь українці досі розглядають перспективу великої мобілізації у РФ, як серйозний фактор впливу на настрої всередині цієї країни. Абсолютно в це не вірю”, — зазначив він.

За його словами, найближчим часом в Росії навряд оголосять велику мобілізацію, адже вона і так відбувається, тільки іншими інструментами. Військовий пояснив, що можуть підкинути щось в машину, і дати вибір — йти на війну, чи у вʼязницю (а звідти теж на війну). Для РФ, за словами військового, це буденна тема.

“Вся їхня система працює саме на це. Плюс треба враховувати грошове забезпечення контрактників. Більшість росіян в житті не бачили і ніколи б не побачили таких грошей”, — пояснив ситуацію Жорін.

Та навіть якщо мобілізація відбудеться, за словами воїна ЗСУ, якісь коливання можливі, однак не настільки суттєві, щоб це вплинуло на бажання РФ воювати.

“Перестаньте сподіватись на те, що росіяни колись "прокинуться". Єдине, що справді може вплинути — великі втрати, несумісні з можливістю подальшого ведення бойових дій”, — переконаний військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп вказав на прорахунки Путіна. За його словами, Росія витратила мільйони на бомби та ракети, але вона "практично не захопила жодної території".



