Трамп чітко вказав на прорахунки Путіна: що заявив президент США

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським приголомшив заявою, зазначивши, що Україна може повернути свої території. Однак лідер США сказав, що війна триватиме довго.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Трамп наголосив, що Росія повинна зупинити свою агресивну війну проти України. РФ, за словами президента США, продовжує безглузді вбивства, майже нічого не захопивши, пише видання “РБК-Україна”,

Американський лідер нагадав, що закликав Україну діяти, оскільки, за його словами, економіка Росії перебуває в абсолютно жахливому стані.

Також президент Сполучених Штатів Америки підкреслив, що вважає ганьбою вбивство такої великої кількості людей без необхідності. За словами Трампа, минулого тижня "було вбито 7 818 осіб, в основному військових".

"Насправді росіян більше, ніж українців — трохи більше. Але це таке пусте витрачання людського життя. Тому він повинен зупинитися, Путін повинен зупинитися", — наголосив Трамп.

Американський лідер зауважив, що Росія витратила мільйони на бомби та ракети, але вона "практично не захопила жодної території".

