Трамп четко указал на просчеты Путина: что заявил президент США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ошеломил заявлением, отметив, что Украина может вернуть свои территории. Однако лидер США сказал, что война будет продолжаться долго.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп подчеркнул, что Россия должна остановить свою агрессивную войну против Украины. РФ, по словам президента США, продолжает бессмысленные убийства, почти ничего не захватив, пишет издание "РБК-Украина",

Американский лидер напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку, по его словам, экономика России находится в совершенно ужасающем состоянии.

Также президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что считает позором убийство столь большого количества людей без необходимости. По словам Трампа, на прошлой неделе "были убиты 7 818 человек, в основном военные".

"На самом деле россиян больше, чем украинцев — немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться", — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заметил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она "практически не захватила ни одну территорию".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 19 сентября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем.

"Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.

Президент США анонсировал встречу с президентом Китая.



