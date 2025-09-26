Большая мобилизация в РФ: как повлияет решение Кремля на настроения россиян

Предполагается, что объявление большой мобилизации в России повлияет на настроения внутри страны. Однако украинские военные опровергают эти предположения, отмечая, что изменения возможны, если большие потери россиян будут несовместимы с возможностью дальнейшего ведения войны.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин.

"Почему-то украинцы до сих пор рассматривают перспективу большой мобилизации в РФ как серьезный фактор влияния на настроения внутри этой страны. Абсолютно в это не верю", — отметил он.

По его словам, в ближайшее время в России вряд ли объявят большую мобилизацию, она ведь и так происходит, только другими инструментами. Военный объяснил, что могут подбросить что-нибудь в машину, и дать выбор — идти на войну или в тюрьму (а оттуда тоже на войну). Для РФ, по словам военного, это обычная тема.

"Вся их система работает именно на это. Плюс надо учитывать денежное довольствие контрактников. Большинство россиян в жизни не видели и никогда бы не увидели таких денег", — объяснил ситуацию Жорин.

Но даже если мобилизация произойдет, по словам воина ВСУ, какие-либо колебания возможны, однако не столь существенны, чтобы это повлияло на желание РФ воевать.

"Перестаньте надеяться на то, что россияне когда-нибудь "проснутся". Единственное, что действительно может повлиять — большие потери, несовместимые с возможностью дальнейшего ведения боевых действий", — убежден военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп указал на просчеты Путина. По его словам, Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она "практически не захватила ни одной территории".



