Россия на протяжении более трех лет наносит удары по учебным центрам и полигонам. Нередко военное командование сообщает о жертвах в результате обстрелов.

Мэр Геническа Станислав Бунятов рассказал, почему врагу удается наносить удары и как минимизировать риски. По его словам, история с учебными центрами и полигонами сводится к четкому владению врагом информации о размещении рекрутеров в определенных местах.

Военный объяснил, что проблема очень комплексная и начинается элементарно с того, что к таким объектам относятся как к объектам в тылу, а пока они "в тылу", над их защитой от разведывательных дронов как следует не работают.

"Могу сказать, что подобных расчетов не хватает не только для защиты таких объектов, но и для прифронтовых территорий. Еще дальше: для защиты подобных объектов от ракет требуется ПВО, которого в нашей стране очень мало", — отметил военный.

По его словам, решение должно быть комплексным — начинать нужно с максимального рассредоточения личного состава рекрутов, питания в блиндажах, обучения в группах по 10-15 человек. Однако и здесь, как отметил воин ВСУ, есть проблема – не хватает инструкторов и старших на местах: сейчас один инструктор, в лучшем случае, на 50 человек. Бунятов объяснил, что военные с ограничениями для службы не хотят служить на полигонах из-за низкой заработной платы.

"Проблем нереально много; лучший вариант – переместить учебные центры на запад страны. И разведывательных дронов будет меньше, и появится возможность сбить ракету на пути", — отметил он.

