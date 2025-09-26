logo

Военный назвал причины, почему Россия точно обстреливает учебные полигоны
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный назвал причины, почему Россия точно обстреливает учебные полигоны

Как защитить учебные полигоны от вражеских обстрелов

26 сентября 2025, 13:41
Автор:
Кречмаровская Наталия

Россия на протяжении более трех лет наносит удары по учебным центрам и полигонам. Нередко военное командование сообщает о жертвах в результате обстрелов.

Военный назвал причины, почему Россия точно обстреливает учебные полигоны

Обстрел. Иллюстративное фото

Мэр Геническа Станислав Бунятов рассказал, почему врагу удается наносить удары и как минимизировать риски. По его словам, история с учебными центрами и полигонами сводится к четкому владению врагом информации о размещении рекрутеров в определенных местах.

Военный объяснил, что проблема очень комплексная и начинается элементарно с того, что к таким объектам относятся как к объектам в тылу, а пока они "в тылу", над их защитой от разведывательных дронов как следует не работают.

"Могу сказать, что подобных расчетов не хватает не только для защиты таких объектов, но и для прифронтовых территорий. Еще дальше: для защиты подобных объектов от ракет требуется ПВО, которого в нашей стране очень мало", — отметил военный.

По его словам, решение должно быть комплексным — начинать нужно с максимального рассредоточения личного состава рекрутов, питания в блиндажах, обучения в группах по 10-15 человек. Однако и здесь, как отметил воин ВСУ, есть проблема – не хватает инструкторов и старших на местах: сейчас один инструктор, в лучшем случае, на 50 человек. Бунятов объяснил, что военные с ограничениями для службы не хотят служить на полигонах из-за низкой заработной платы.

"Проблем нереально много; лучший вариант – переместить учебные центры на запад страны. И разведывательных дронов будет меньше, и появится возможность сбить ракету на пути", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, изменит ли настроения россиян объявление большой мобилизации.




Источник: https://t.me/stanislav_osman/9647
