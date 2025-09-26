Военный назвал причины, почему Россия точно обстреливает учебные полигоны

Рубрики
Россия на протяжении более трех лет наносит удары по учебным центрам и полигонам. Нередко военное командование сообщает о жертвах в результате обстрелов.
Обстрел. Иллюстративное фото
Мэр Геническа Станислав Бунятов рассказал, почему врагу удается наносить удары и как минимизировать риски. По его словам, история с учебными центрами и полигонами сводится к четкому владению врагом информации о размещении рекрутеров в определенных местах.
Военный объяснил, что проблема очень комплексная и начинается элементарно с того, что к таким объектам относятся как к объектам в тылу, а пока они "в тылу", над их защитой от разведывательных дронов как следует не работают.
По его словам, решение должно быть комплексным — начинать нужно с максимального рассредоточения личного состава рекрутов, питания в блиндажах, обучения в группах по 10-15 человек. Однако и здесь, как отметил воин ВСУ, есть проблема – не хватает инструкторов и старших на местах: сейчас один инструктор, в лучшем случае, на 50 человек. Бунятов объяснил, что военные с ограничениями для службы не хотят служить на полигонах из-за низкой заработной платы.
