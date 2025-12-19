Військовий назвав конкретні строки до встановлення повного контролю у Купʼянську

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що встановлення повного контролю над Куп’янськом є лише питанням часу і може статися вже протягом найближчих тижнів.

Обстановка в Купʼянську зі слів військового

За його словами, нинішня ситуація в місті значно простіша, ніж на інших напрямках, зокрема у Покровську. Основною причиною цього стало те, що російські війська не встигли належним чином закріпитися та організувати повноцінну оборону.

"Ворог не встиг толком закріпитись та організувати оборону. Там був своєрідний хаос, і це зіграло нам на руку", — зазначив військовий.

Водночас "Алекс" наголосив, що попри позитивну динаміку, перед Силами оборони стоїть складне завдання — зачистка міста. За його оцінкою, цей етап може зайняти значний час.

Мова йде не стільки про протидію організованим підрозділам противника, скільки про ліквідацію поодиноких російських військових, які переховуються в укриттях та будівлях.

"Це не боротьба з великими угрупованнями, а радше пошук окремих військових, які забилися по норах і сидітимуть там до кінця", — пояснив він.

Офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо строків встановлення повного контролю над Куп’янськом наразі не оприлюднювали.

