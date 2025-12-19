logo_ukra

BTC/USD

88125

ETH/USD

2976.42

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Одеса палає: росіяни вгатили по місту
commentss НОВИНИ Всі новини

Одеса палає: росіяни вгатили по місту

Вночі Одеса зазнала атаки ударних дронів Shahed — у місті виникла масштабна пожежа, пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру, є постраждала

19 грудня 2025, 01:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками типу Shahed по Одесі. Унаслідок ворожих влучань у місті зафіксовано масштабну пожежу, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, а також житлових будинків.

Одеса палає: росіяни вгатили по місту

Російська атака по Одесі

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури та помешкання одеситів. Також підтверджено ураження об’єкта критичної інфраструктури.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер поінформував, що в місті оперативно розгорнули Координаційний гуманітарний штаб. Він надає першочергову допомогу постраждалим мешканцям, тоді як рятувальні та комунальні служби працюють безпосередньо на місцях ворожих влучань.

За даними МВА, ударна хвиля спричинила додаткові пошкодження житлових будинків у густонаселеному районі міста. Частина району тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

"Фахівці вже працюють над відновленням. На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу людину середнього ступеня важкості. Її доставлено до медичного закладу, де надається вся необхідна допомога", — повідомив Сергій Лисак.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, гасіння пожежі та оцінка масштабів пошкоджень. Також ведеться збір інформації для подальшого надання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок обстрілу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент США Дональд Трамп заявив, що неодноразово застерігав своїх дітей від вживання наркотиків, алкоголю та куріння. Про це він розповів, коментуючи власний підхід до виховання родини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/odesaMVA/667
Теги:

Новини

Всі новини