Одеса палає: росіяни вгатили по місту

Російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками типу Shahed по Одесі. Унаслідок ворожих влучань у місті зафіксовано масштабну пожежу, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, а також житлових будинків.

Російська атака по Одесі

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури та помешкання одеситів. Також підтверджено ураження об’єкта критичної інфраструктури.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер поінформував, що в місті оперативно розгорнули Координаційний гуманітарний штаб. Він надає першочергову допомогу постраждалим мешканцям, тоді як рятувальні та комунальні служби працюють безпосередньо на місцях ворожих влучань.

За даними МВА, ударна хвиля спричинила додаткові пошкодження житлових будинків у густонаселеному районі міста. Частина району тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

"Фахівці вже працюють над відновленням. На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу людину середнього ступеня важкості. Її доставлено до медичного закладу, де надається вся необхідна допомога", — повідомив Сергій Лисак.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, гасіння пожежі та оцінка масштабів пошкоджень. Також ведеться збір інформації для подальшого надання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок обстрілу.

