logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Одесса пылает: русские вгатили по городу
commentss НОВОСТИ Все новости

Одесса пылает: русские вгатили по городу

Ночью Одесса подверглась атаке ударных дронов Shahed — в городе возник масштабный пожар, повреждена критическая и гражданская инфраструктура, пострадала

19 декабря 2025, 01:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские войска совершили атаку ударными беспилотниками типа Shahed по Одессе. В результате враждебных попаданий в городе зафиксирован масштабный пожар, повреждение гражданской и критической инфраструктуры, а также жилых домов.

Одесса пылает: русские вгатили по городу

Российская атака по Одессе

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры и жилье одесситов. Также подтверждено поражение объекта критической инфраструктуры.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал, что в городе оперативно развернули Координационный гуманитарный штаб. Он оказывает первоочередную помощь пострадавшим жителям, в то время как спасательные и коммунальные службы работают непосредственно на местах вражеских попаданий.

По данным МВА, ударная волна повлекла за собой дополнительные повреждения жилых домов в густонаселенном районе города. Часть района временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

"Специалисты уже работают над восстановлением. На данный момент располагаем информацией об одном пострадавшем человеке средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где предоставляется вся необходимая помощь", — сообщил Сергей Лысак.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, тушения пожара и оценка масштабов повреждений. Также ведется сбор информации для дальнейшего оказания помощи жителям, чье жилье пострадало в результате обстрелов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно предостерег своих детей от употребления наркотиков, алкоголя и курения. Об этом он рассказал, комментируя свой подход к воспитанию семьи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesaMVA/667
Теги:

Новости

Все новости