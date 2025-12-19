Одесса пылает: русские вгатили по городу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российские войска совершили атаку ударными беспилотниками типа Shahed по Одессе. В результате враждебных попаданий в городе зафиксирован масштабный пожар, повреждение гражданской и критической инфраструктуры, а также жилых домов.
Российская атака по Одессе
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры и жилье одесситов. Также подтверждено поражение объекта критической инфраструктуры.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал, что в городе оперативно развернули Координационный гуманитарный штаб. Он оказывает первоочередную помощь пострадавшим жителям, в то время как спасательные и коммунальные службы работают непосредственно на местах вражеских попаданий.
По данным МВА, ударная волна повлекла за собой дополнительные повреждения жилых домов в густонаселенном районе города. Часть района временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
"Специалисты уже работают над восстановлением. На данный момент располагаем информацией об одном пострадавшем человеке средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где предоставляется вся необходимая помощь", — сообщил Сергей Лысак.
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, тушения пожара и оценка масштабов повреждений. Также ведется сбор информации для дальнейшего оказания помощи жителям, чье жилье пострадало в результате обстрелов.