Особисте зізнання Трампа: як застерігав дітей від наркотиків

Президент США Дональд Трамп заявив, що неодноразово застерігав своїх дітей від вживання наркотиків, алкоголю та куріння. Про це він розповів, коментуючи власний підхід до виховання родини.

Трамп про наркотики

За словами Трампа, він повторював ці застереження настільки часто, що його діти жартома просили зупинитися.

"Я завжди говорив своїм дітям: не вживайте наркотики, не пийте алкоголь, не куріть і просто тримайтеся подалі від наркотиків. Я повторював це практично кожного разу, коли дивився на них. Вони відповідали: “Тату, може, вже досить?”", — розповів президент США.

Заява прозвучала на тлі підписання Трампом указу про перекласифікацію марихуани як менш небезпечної речовини. За його словами, це рішення має на меті значно спростити проведення наукових і медичних досліджень, пов’язаних із використанням канабісу в медицині.

Водночас Трамп наголосив, що підписаний документ не означає легалізацію марихуани.

"Цей указ не легалізує марихуану в жодній формі й у жодному разі не санкціонує її використання як рекреаційного наркотика", — підкреслив він.

Таким чином, за словами президента, мова йде виключно про наукові та медичні цілі, а не про зміну загальної державної політики щодо вживання наркотиків.

