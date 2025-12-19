Личное признание Трампа: как предостерегал детей от наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно предостерег своих детей от употребления наркотиков, алкоголя и курения. Об этом он рассказал, комментируя свой подход к воспитанию семьи.

Трамп про наркотики

По словам Трампа, он повторял эти оговорки настолько часто, что его дети в шутку просили остановиться.

"Я всегда говорил своим детям: не употребляйте наркотики, не пейте алкоголь, не курите и просто держитесь подальше от наркотиков. Я повторял это практически всякий раз, когда смотрел на них. Они отвечали: "Папа, может, уже достаточно?", — рассказал президент США.

Заявление прозвучало на фоне подписания Трампом указа о переклассификации марихуаны как менее опасного вещества. По его словам, это решение имеет целью значительно упростить проведение научных и медицинских исследований, связанных с использованием каннабиса в медицине.

В то же время, Трамп подчеркнул, что подписанный документ не означает легализацию марихуаны.

"Этот указ не легализует марихуану ни в одной форме и ни в коем случае не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика", — подчеркнул он.

Таким образом, по словам президента, речь идет исключительно о научных и медицинских целях, а не об изменении общей государственной политики по употреблению наркотиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты осуществили запуск нового типа спутников, способных работать на сверхнизких околоземных орбитах. Об этом сообщает издание Space.

Ракета Electron стартовала с космодрома на острове Валлопс в штате Вирджиния и успешно вывела на орбиту четыре экспериментальных спутника DiskSat, предназначенных для Космических сил США. Запуск прошел в рамках программы космических испытаний STP-S30. DiskSat рассчитаны на работу на очень низких орбитах – ниже 300 километров над поверхностью Земли. Такие высоты особенно важны для миссий наблюдения, ведь позволяют получать более детальные изображения и данные. Во время этого запуска спутники вывели на орбиту примерно 550 километров, что было достигнуто ориентировочно через 55 минут после старта.

