Личное признание Трампа: как предостерегал детей от наркотиков

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно предостерег своих детей от употребления наркотиков, алкоголя и курения. Об этом он рассказал, комментируя свой подход к воспитанию семьи.
Трамп про наркотики
По словам Трампа, он повторял эти оговорки настолько часто, что его дети в шутку просили остановиться.
"Я всегда говорил своим детям: не употребляйте наркотики, не пейте алкоголь, не курите и просто держитесь подальше от наркотиков. Я повторял это практически всякий раз, когда смотрел на них. Они отвечали: "Папа, может, уже достаточно?", — рассказал президент США.
Заявление прозвучало на фоне подписания Трампом указа о переклассификации марихуаны как менее опасного вещества. По его словам, это решение имеет целью значительно упростить проведение научных и медицинских исследований, связанных с использованием каннабиса в медицине.
В то же время, Трамп подчеркнул, что подписанный документ не означает легализацию марихуаны.
"Этот указ не легализует марихуану ни в одной форме и ни в коем случае не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика", — подчеркнул он.
Таким образом, по словам президента, речь идет исключительно о научных и медицинских целях, а не об изменении общей государственной политики по употреблению наркотиков.