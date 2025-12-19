logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Личное признание Трампа: как предостерегал детей от наркотиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Личное признание Трампа: как предостерегал детей от наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда предостерег своих детей от наркотиков, и прокомментировал решение о переклассификации марихуаны

19 декабря 2025, 01:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп заявил, что неоднократно предостерег своих детей от употребления наркотиков, алкоголя и курения. Об этом он рассказал, комментируя свой подход к воспитанию семьи.

Личное признание Трампа: как предостерегал детей от наркотиков

Трамп про наркотики

По словам Трампа, он повторял эти оговорки настолько часто, что его дети в шутку просили остановиться.

"Я всегда говорил своим детям: не употребляйте наркотики, не пейте алкоголь, не курите и просто держитесь подальше от наркотиков. Я повторял это практически всякий раз, когда смотрел на них. Они отвечали: "Папа, может, уже достаточно?", — рассказал президент США.

Заявление прозвучало на фоне подписания Трампом указа о переклассификации марихуаны как менее опасного вещества. По его словам, это решение имеет целью значительно упростить проведение научных и медицинских исследований, связанных с использованием каннабиса в медицине.

В то же время, Трамп подчеркнул, что подписанный документ не означает легализацию марихуаны.

"Этот указ не легализует марихуану ни в одной форме и ни в коем случае не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика", — подчеркнул он.

Таким образом, по словам президента, речь идет исключительно о научных и медицинских целях, а не об изменении общей государственной политики по употреблению наркотиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты осуществили запуск нового типа спутников, способных работать на сверхнизких околоземных орбитах. Об этом сообщает издание Space.
Ракета Electron стартовала с космодрома на острове Валлопс в штате Вирджиния и успешно вывела на орбиту четыре экспериментальных спутника DiskSat, предназначенных для Космических сил США. Запуск прошел в рамках программы космических испытаний STP-S30. DiskSat рассчитаны на работу на очень низких орбитах – ниже 300 километров над поверхностью Земли. Такие высоты особенно важны для миссий наблюдения, ведь позволяют получать более детальные изображения и данные. Во время этого запуска спутники вывели на орбиту примерно 550 километров, что было достигнуто ориентировочно через 55 минут после старта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/123937
Теги:

Новости

Все новости