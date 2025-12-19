logo

Военный назвал конкретные сроки для установления полного контроля в Купянске

Старший лейтенант Сил обороны с позывным «Алекс» заявил, что полный контроль над Купянском является вопросом ближайших недель, однако предстоит сложный этап зачистки города

19 декабря 2025, 02:19
Автор:
Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что установление полного контроля над Купянском является лишь вопросом времени и может произойти уже в ближайшие недели.

Военный назвал конкретные сроки для установления полного контроля в Купянске

Обстановка в Купянске со слов военного

По его словам, нынешняя ситуация в городе значительно проще, чем в других направлениях, в частности в Покровске. Основной причиной стало то, что российские войска не успели должным образом закрепиться и организовать полноценную оборону.

"Враг не успел толком закрепиться и организовать оборону. Там был своеобразный хаос, и это сыграло нам на руку", – отметил военный.

В то же время "Алекс" подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, перед Силами обороны стоит сложная задача — зачистка города. По его оценке этот этап может занять значительное время.

Речь идет не столько о противодействии организованным подразделениям противника, сколько о ликвидации российских военных, которые скрываются в укрытиях и зданиях.

"Это не борьба с большими группировками, а скорее поиск отдельных военных, которые забились по норам и будут сидеть там до конца", — пояснил он.

Официальные комментарии Генерального штаба ВСУ относительно сроков установления полного контроля над Купянском пока не обнародовались.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска совершили атаку ударными беспилотниками типа Shahed по Одессе. В результате враждебных попаданий в городе зафиксирован масштабный пожар, повреждение гражданской и критической инфраструктуры, а также жилых домов.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате атаки получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры и жилье одесситов. Также подтверждено поражение объекта критической инфраструктуры.



Источник: https://t.me/officer_33/6575
