Военный назвал конкретные сроки для установления полного контроля в Купянске

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что установление полного контроля над Купянском является лишь вопросом времени и может произойти уже в ближайшие недели.

Обстановка в Купянске со слов военного

По его словам, нынешняя ситуация в городе значительно проще, чем в других направлениях, в частности в Покровске. Основной причиной стало то, что российские войска не успели должным образом закрепиться и организовать полноценную оборону.

"Враг не успел толком закрепиться и организовать оборону. Там был своеобразный хаос, и это сыграло нам на руку", – отметил военный.

В то же время "Алекс" подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, перед Силами обороны стоит сложная задача — зачистка города. По его оценке этот этап может занять значительное время.

Речь идет не столько о противодействии организованным подразделениям противника, сколько о ликвидации российских военных, которые скрываются в укрытиях и зданиях.

"Это не борьба с большими группировками, а скорее поиск отдельных военных, которые забились по норам и будут сидеть там до конца", — пояснил он.

Официальные комментарии Генерального штаба ВСУ относительно сроков установления полного контроля над Купянском пока не обнародовались.

