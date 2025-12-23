Ворог може інфільтруватися у населені пункти на фронті по одному, по двоє, по троє. Це тактика останнього року, і, на жаль, на окремих напрямках вона є доволі ефективною. Про це в етері Київ24 повідомив військовий аналітик Денис Попович.

Військовий аналітик заявив про нову тактику росіян на фронті: «Це ускладнює оборону»

За його словами, таких окупантів надзвичайно складно виявляти, особливо в міській забудові або лісосмугах. Окремі військові навіть носять саморобні "жетони" з записками — за аналогією з практиками Другої світової війни.

Аналітик наголошує: поодинокі проникнення ускладнюють оборону та потребують значно більше часу і ресурсів для нейтралізації загрози.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в районі міста Сіверська на Донеччині тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Про це офіційно заявили у Генераьному Штабі ЗСУ.

Там наголосили, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

"Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ", – наголосили у Генштабі.