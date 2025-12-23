logo

Военный аналитик заявил о новой тактике россиян на фронте: «Это усложняет оборону»

На фронте оккупанты применяют новую тактику, которая является успешной

23 декабря 2025, 18:15
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Враг может инфильтрироваться в населенные пункты на фронте по одному, по два, по три. Это тактика последнего года, и, к сожалению, на отдельных направлениях она достаточно эффективна. Об этом в эфире Киев24 сообщил военный аналитик Денис Попович.

Военный аналитик заявил о новой тактике россиян на фронте: «Это усложняет оборону»

По его словам, таких оккупантов очень сложно выявлять, особенно в городской застройке или лесополосах. Отдельные военные даже носят самодельные "жетоны" с записками — по аналогии с практиками Второй мировой войны.

Аналитик отмечает: одиночные проникновения усложняют оборону и требуют гораздо больше времени и ресурсов для нейтрализации угрозы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в районе города Северска в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Об этом официально заявили в Генеральном Штабе ВСУ.

Там подчеркнули, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

"Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск", — отметили в Генштабе.                                                                                                                                                               



