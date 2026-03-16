logo_ukra

BTC/USD

74198

ETH/USD

2344.34

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Військовим відрізають голови для ідентифікації
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовим відрізають голови для ідентифікації

У ГУР заявили, що російським військовим наказують відрізати голови загиблим для ідентифікації

16 березня 2026, 22:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка оприлюднила нове перехоплення розмов російських військових, у якому йдеться про жорстоке поводження з тілами загиблих солдатів армії РФ.

Військовим відрізають голови для ідентифікації

Військовим відрізають голови для ідентифікації

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські командири віддають накази підлеглим відрізати голови загиблим військовим, щоб доставити їх разом із документами для подальшої ідентифікації.

У перехопленій розмові один з окупантів пояснює, що такий наказ віддали через складність евакуації тіл із поля бою.

За словами співрозмовника, замість того щоб виносити тіла загиблих, військовим наказують принести лише голову разом із документами.

Інший російський військовий у розмові зазначає, що подібні випадки вже траплялися раніше, а інформацію про них намагаються приховувати навіть у внутрішніх комунікаціях.

У ГУР наголошують, що такі перехоплення демонструють ставлення командування армії РФ до власних військовослужбовців.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець з позивним "Заря", який перебуває на лікуванні у госпіталі в Бєлгороді, зіткнувся з проблемою доступу до власних коштів.
За словами його знайомих, банківська картка військового була заблокована, а для розблокування банк вимагає пройти відеоверифікацію або особисто з’явитися у відділенні з документами. Однак пройти відеоверифікацію чоловік не може через серйозні осколкові поранення обличчя. Повідомляється, що військовий отримав кілька поранень під час виконання бойового завдання і зараз перебуває у госпіталі з опіками третього ступеня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/8024
Теги:

Новини

Всі новини