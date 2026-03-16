Українська воєнна розвідка оприлюднила нове перехоплення розмов російських військових, у якому йдеться про жорстоке поводження з тілами загиблих солдатів армії РФ.

Військовим відрізають голови для ідентифікації

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські командири віддають накази підлеглим відрізати голови загиблим військовим, щоб доставити їх разом із документами для подальшої ідентифікації.

У перехопленій розмові один з окупантів пояснює, що такий наказ віддали через складність евакуації тіл із поля бою.

За словами співрозмовника, замість того щоб виносити тіла загиблих, військовим наказують принести лише голову разом із документами.

Інший російський військовий у розмові зазначає, що подібні випадки вже траплялися раніше, а інформацію про них намагаються приховувати навіть у внутрішніх комунікаціях.

У ГУР наголошують, що такі перехоплення демонструють ставлення командування армії РФ до власних військовослужбовців.

