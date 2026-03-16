Украинская военная разведка обнародовала новый перехват разговоров российских военных, в котором говорится о жестоком обращении с телами погибших солдат армии РФ.

Военным отрезают головы для идентификации

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские командиры отдают приказы подчиненным отрезать головы погибшим военным, чтобы доставить их вместе с документами для дальнейшей идентификации.

В перехваченном разговоре один из оккупантов объясняет, что такой приказ был отдан из-за сложности эвакуации тел с поля боя.

По словам собеседника, вместо того, чтобы выносить тела погибших, военным приказывают принести только голову вместе с документами.

Другой российский военный в разговоре отмечает, что подобные случаи уже случались раньше, а информацию о них пытаются скрывать даже во внутренних коммуникациях.

В ГУР подчеркивают, что такие перехваты демонстрируют отношение командования армии РФ к своим военнослужащим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий с позывным "Заря", находящийся на лечении в госпитале в Белгороде, столкнулся с проблемой доступа к собственным средствам.

По словам его знакомых, банковская карта военного была заблокирована, а для разблокирования банк требует пройти видеоверификацию или лично явиться в отделение с документами. Однако пройти видеоверификацию мужчина не может из-за серьезных осколочных ранений лица. Сообщается, что военный получил несколько ранений при выполнении боевого задания и сейчас находится в госпитале с ожогами третьей степени.

